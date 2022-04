Analyse concurrentielle du marché des tests de radiographie industrielle 2022 – YXLON International, GE Measurement and Control, Nikon Metrology Inc., North Star Imaging Inc., Carestream

Le rapport examine le scénario actuel du marché des tests de radiographie industrielle et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché des tests de radiographie industrielle couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché des tests de radiographie industrielle a enregistré un TCAC de 8,50 % sur la période de prévision 2021-2026.

Le marché des tests de radiographie industrielle est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme YXLON International, GE Measurement and Control, Nikon Metrology Inc., North Star Imaging Inc., Carestream, Du?rr AG, Olympus Corporation, COMET Holding AG, Teledyne Dalsa Inc., Rigaku Americas Corporation, Hamamatsu Photonics KK, L- 3 Technologies, Vidisco Ltd, Bosello High Technology SRL, Canon Inc., Hitachi Ltd. Entre autres.

Développements clés :

– Sept 2020 – Les systèmes de tomodensitométrie (CT) d’YXLON Internationals ont mis à niveau leur technologie et sont désormais directement compatibles avec VGSTUDIO MAX 3.4, la dernière version du logiciel d’analyse et de visualisation des données CT industrielles de Volume Graphics GmbH.

– Sept 2020 – Avec l’acquisition de la société américaine Megtec/Universal, Drr AG a élargi son portefeuille en ajoutant des compétences importantes dans la technologie de fabrication de batteries. Avec ses systèmes de revêtement, de séchage et de récupération de solvants, Drr Megtec, la société partenaire de deux entreprises, propose des solutions pour trois étapes essentielles de la production de batteries lithium-ion. Drr Megtec fait partie de la division Clean Technology Systems.

Segmentation du marché :

Segment par type

Radiographie cinématographique Radiographie

informatisée Radiographie

directe

Tomodensitométrie

Segment par application

Aérospatiale et défense

Pétrochimie et gaz

Énergie et électricité

Industrie de la construction

Automobile et transport

Fabrication

Tendances clés du marché :

La tomodensitométrie pour stimuler la croissance du marché des tests de radiographie industrielle

– Le fonctionnement d’un système CT est similaire à DR en ce qui concerne le processus d’acquisition d’images. À l’aide du logiciel, l’objet peut être reconstruit pour fournir une vue 3D des détails structurels internes et externes, la sortie finale étant un modèle volumétrique 3D. Les systèmes CT sont devenus un outil CND relativement courant au cours des cinq dernières années ; en particulier, il est de plus en plus reconnu comme une solution pour la mesure dimensionnelle.

– L’analyse des défauts / défaillances, la détection et la mesure des fissures, l’inspection de l’assemblage, la détection de la porosité et des vides, la composition des matériaux de discrimination de la densité, l’analyse du volume 3D sont quelques-unes des principales applications de CT. La tomodensitométrie est largement utilisée dans les domaines de la science des matériaux, de l’électronique, de l’armée, de la médecine, de l’alimentation, de l’archéologie, de la sécurité, de l’aérospatiale et de l’automobile.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché des tests de radiographie industrielle comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché des tests de radiographie industrielle est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité.

