Perspectives précises du marché du cryptage optique 2022 – Nokia Corporation, Cisco Systems Inc., Huawei Technologies Co. Ltd, Broadcom Inc., Juniper Networks Inc., Ciena Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché du cryptage optique et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché du cryptage optique couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché du cryptage optique devrait enregistrer un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision (2021-2026).

Le marché du chiffrement optique est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Nokia Corporation, Cisco Systems Inc., Huawei Technologies Co. Ltd, Broadcom Inc., Juniper Networks Inc., Ciena Corporation, ECI Telecom Ltd, Microsemi Corporation, ADVA, Arista Networks, Acacia Communications, Thales E-Security, entre autres.

Développements clés :

– Avril 2020 – Ciena Corporation a annoncé que Tasmanian Network Pty Limited avait sélectionné la solution optique cohérente de Ciena pour répondre aux besoins croissants en bande passante de l’IoT, des centres de données et des services 5G, afin de servir ses utilisateurs finaux à travers les États avec des tâches critiques. La solution optique cohérente Wavelogic Ai de la société est censée fournir à TasNetwork une capacité et une efficacité améliorées 42-24 dans le réseau.

– Mai 2019 – ADVA a annoncé que Colt Technology Services avait sélectionné l’entreprise pour déployer ADVA FSP 150 avec la technologie de sécurité ConnectGuard, afin de lui fournir le service Ethernet Line Encryption. La solution offre une protection des données de bout en bout pour une faible latence et des performances à haut débit allant jusqu’à 10 Gbit/s et permet aux entreprises disposant de données sensibles contre les menaces de sécurité.

Segmentation du marché :

Segmenter par type

OTN ou couche 1

MACsec ou couche 2

IPsec ou couche 3

Segmenter par application

Banque, services financiers et assurance (BFSI)

Gouvernement

Santé

Centre de données et cloud

Énergie et services publics

Autres

Tendances clés du marché :

Le cryptage de couche 1 devrait connaître une forte croissance

– L’infrastructure de communication par fibre optique était considérée comme hautement sécurisée par rapport à l’infrastructure de cuivre traditionnelle, car elle ne rayonnait pas et permettait des écoutes plus résilientes. Cependant, la tendance récente des cyberattaques au fil des ans a montré que même les câbles à fibre optique sont vulnérables pour que les attaquants puissent les exploiter.

– Pour contrer ces attaques, les organisations, y compris les institutions financières, gouvernementales, les fournisseurs de services et les centres de données, ont ont manifesté un intérêt particulier pour l’amélioration de la sécurité des données sur les liaisons OTN. De plus, peu d’industries ont rendu obligatoires des instances telles que la confidentialité, l’authentification et l’intégrité des données.

– Le cryptage des données au niveau de la couche 1 avec le réseau de transport optique (OTN) offre aux opérateurs de réseau la possibilité de sécuriser le trafic dans OTN de manière efficace et flexible, sans que cela n’affecte les performances du service.

– La sécurisation de la couche optique avec le chiffrement OTN aide les entreprises à fournir un déploiement maximal, qui peut être intégré à d’autres modèles de réseau et de service de transport L1 existants, et fournit les moyens de prendre en charge de nouvelles architectures de réseau et des services générateurs de revenus.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché du cryptage optique comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché du cryptage optique est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

