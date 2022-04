Analyse du marché des écrans intelligents 2022 par les principaux acteurs – Amazon.com Inc., Google LLC, Facebook Inc., JBL (Harman International), Lenovo Group Limited, Baidu Inc., LG Electronics Inc.

Le rapport examine le scénario actuel du marché des écrans intelligents et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Smart Display Market couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché des écrans intelligents devrait enregistrer un TCAC de 32 % au cours de la période de prévision 2021-2026.

Le marché de l’affichage intelligent est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Amazon.com Inc., Google LLC, Facebook Inc., JBL (Harman International), Lenovo Group Limited, Baidu Inc., LG Electronics Inc. Entre autres.

Développements clés :

– Juin 2020 – Google a annoncé que ses écrans intelligents, un produit phare Nest Hub Max, pourraient bientôt accéder aux articles Web Accelerated Mobile Page (AMP). Les utilisateurs d’écrans intelligents pourront lire des articles d’actualité AMP complets sur leur appareil au lieu de regarder une vidéo ou d’écouter un clip audio spécialement créé pour la technologie de la maison intelligente.

Segmentation du marché :

Segment par type

LCD

TFT-LCD

Autre

Segment par application

Véhicule utilitaire

Voiture de tourisme

Tendances clés du marché :

Appareil connecté pour soutenir la croissance

– La pénétration croissante de l’Internet des objets est l’un des principaux facteurs favorisant l’adoption d’appareils domestiques intelligents et contribuant à la transition des maisons (de traditionnelles à intelligentes). Ainsi, l’adoption d’appareils domestiques intelligents devrait alimenter la demande d’écrans intelligents dans les maisons intelligentes.

– Les joueurs étendent de plus en plus leurs produits géographiquement, ce qui répond à la croissance du marché. Par exemple, en Inde, en mai 2019, Amazon a annoncé l’Echo Show 5, qui est une version atténuée de l’écran intelligent Echo Show de la société. L’Echo Show 5 apporte essentiellement un affichage intelligent aux segments de prix inférieurs tout en offrant les avantages supplémentaires qui découlent d’un écran alimenté par Alexa.

– Amazon Echo Show 5 est au prix de 8 999 INR et était déjà en précommande sur Amazon India au cours des premiers jours de sa sortie. En outre, la société introduit également une nouvelle fonctionnalité qui permettra à un utilisateur de supprimer ses enregistrements vocaux sur tous les appareils Alexa. Cela stimule considérablement le marché dans la région de l’Inde.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport Smart Display Market comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport Smart Display Market est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

