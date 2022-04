Croissance et perspectives du marché des disques SSD (Solid State Drive) en 2022 – Intel Corporation, Samsung Group, Micron Technology Inc., Western Digital Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché Solid State Drive (SSD) et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché Solid State Drive (SSD) couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché des disques à semi-conducteurs (SSD) était évalué à 34,86 milliards USD en 2020, et il devrait connaître un TCAC de 14,94 % au cours de la période de prévision (2021-2026), pour atteindre 80,34 milliards USD d’ici 2026.

Le marché du Solid State Drive (SSD) est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Intel Corporation, Samsung Group, Micron Technology Inc., Western Digital Corporation, Seagate Technology LLC?, SK Hynix Inc., ADATA Technology Co. Ltd, Kingston Technology Corporation, Transcend Information Inc., Teclast Electronics Co., Limited entre autres .

Développements clés :

– En février 2020 – Kioxia Corporation, un fournisseur de solutions de mémoire, a annoncé que sa gamme de SSD PCIe 4.0 NVMe pour entreprises et centres de données était désormais expédiée aux clients.

– En décembre 2019 – Intel Corporation a lancé sa série de stockage 100 % flash milieu de gamme AS5000G5-F avec SSD Optane à double port, en s’associant à Inspur. La série AS5000G5-F fournit jusqu’à 8 millions d’IOPS et une latence de 0,1 ms, ce qui en fait l’une des plates-formes de stockage de milieu de gamme les plus performantes du secteur.

Aperçu du marché

Un lecteur à semi-conducteurs (SSD) est un périphérique de stockage à semi-conducteurs qui utilise des assemblages de circuits intégrés comme mémoire pour stocker des données de manière persistante.

Les entreprises préfèrent les SSD car ils consomment moins d’énergie, permettent de réduire l’étalement et entraînent une empreinte environnementale réduite.

Les principaux acteurs mondiaux du Solid State Drive (SSD) incluent SAMSUNG, SanDisk/WDC, Toshiba, SK Hynix, Intel, etc. Les cinq principaux fabricants mondiaux détiennent une part de plus de 75 %.

L’Asie-Pacifique est le plus grand marché, avec une part de plus de 45 %, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord, qui ont toutes deux une part de plus de 45 %.

En termes de produit, (320-500) Go est le segment le plus important, avec une part de près de 40 %. Et en termes d’application, la plus grande application est Client, suivie d’Enterprise.

Segmentation du marché :

Segment par type, le marché des disques SSD (Solid State Drive) est segmenté en

moins de 120 Go

(120-320) Go

(320-500) Go 500 Go

-1 To

(1-2) To

au-dessus de 2 To

Segment par application, le disque SSD ) le marché est segmenté en

Enterprise

Client

Tendances clés du marché :

Demande croissante du segment des entreprises pour augmenter la croissance du marché

– Les SSD dans les entreprises stockent les données de manière persistante ou mettent temporairement en cache les données dans une mémoire semi-conductrice non volatile. Il est destiné à être utilisé dans les serveurs, les systèmes de stockage et les périphériques de stockage à connexion directe (DAS). Ces SSD utilisent généralement une mémoire flash NAND, offrent des performances supérieures et consomment moins d’énergie que les disques durs rotatifs. Cependant, ils viennent généralement à un prix élevé.

– Les avantages des SSD d’entreprise par rapport à un SSD client incluent la protection des données stockées dans la DRAM en cas de coupure de courant, des performances supérieures, un code de correction d’erreur (ECC) plus puissant, une qualité de service constante et persistante et une garantie plus longue.

– Les premiers SSD pour les entreprises utilisaient la mémoire flash NAND SLC (cellule à un niveau), qui stocke un bit par cellule et offre le plus haut niveau d’endurance et de performances, avec un cycle de vie typique de 100 000 écritures par cellule.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché du lecteur à semi-conducteurs (SSD) comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché des disques SSD (Solid State Drive) est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

