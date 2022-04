Marché du traitement des flux d’événements Dernières avancées technologiques, croissance et opportunités commerciales énormes 2022 à 2026: IBM Corporation, Microsoft Corporation, Google Inc., Oracle Corporation, Amazon Web Services Inc

Le rapport examine le scénario actuel du marché Traitement des flux d’événements et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché du traitement des flux d’événements couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché du traitement de flux d’événements (ESP) devrait connaître un TCAC de 20,6 % sur la période de prévision 2021-2026 .

Le marché du traitement des flux d’événements est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme IBM Corporation, Microsoft Corporation, Google Inc., Oracle Corporation, Amazon Web Services Inc., Salesforce, Redhat, SAP SE, TIBCO, Hazelcast IMDG, SAS, Confluent, Inc., Hitachi Vantara, Informatica, entre autres.

Développements clés :

– Juillet 2020 – Hazelcast, une plate-forme informatique en mémoire open source, a annoncé la dernière version de Hazelcast Jet qui inclut de nouvelles fonctionnalités de développement d’applications à son architecture de traitement de flux. Cette nouvelle version permet à l’infrastructure existante de s’étendre avec élégance à une architecture pilotée par les événements, permettant de nouvelles fonctionnalités avec un traitement en temps réel et en mémoire.

– Juillet 2020 Dans le but de construire la plate-forme de streaming d’événements de nouvelle génération, Confluent, Inc., une plate-forme de données en temps réel construite autour d’Apache Kafka, a annoncé la prochaine étape de son initiative Project Metamorphosis. La nouvelle version d’Infinite se vante d’une nouvelle capacité dans Confluent Cloud capable de créer une plate-forme centralisée avec un stockage et une rétention illimités, pour tous les flux d’événements actuels et historiques.

Segmentation du marché :

Segmentation par type :

Hybride

géré sur

site

Segmentation par applications :

0-100 utilisateurs

100-500 utilisateurs

Plus de 500 utilisateurs

Tendances clés du marché :

Demande croissante de solutions ESP dans la verticale BFSI

– Avec diverses institutions financières et banques qui se concentrent sur la valorisation des informations tirées d’un vaste pool de données générées à partir de plusieurs transactions, la verticale BFSI devrait représenter la plus grande taille de marché au cours de la période de prévision.

– BFSI vertical a des applications où les solutions ESP peuvent s’avérer bénéfiques, telles que les services bancaires par Internet, les services bancaires mobiles. Pour cette raison, les entreprises opérant dans cet espace cherchent à obtenir un avantage concurrentiel en déployant des solutions ESP qui pourraient analyser les données de streaming en temps réel pour effectuer diverses activités.

– La pénétration technologique, couplée à la croissance des canaux numériques, a déclenché une multitude de transactions résultant de diverses activités telles qu’effectuer un paiement, retirer de l’argent ou négocier une action, etc. La banque en ligne devient le choix préféré des clients pour les services bancaires . Selon Eurostat, les statistiques relatives aux services bancaires en ligne indiquent qu’environ 58 % de la population de l’UE ont utilisé les services bancaires en ligne en 2019.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché du traitement des flux d’événements comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché du traitement des flux d’événements est la source crédible pour obtenir l’étude de marché qui accélérera de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

