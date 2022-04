Croissance et perspectives du marché des circuits intégrés de gestion de l’alimentation en 2022 – Texas Instruments Inc., ON Semiconductor Corporation, Analog Devices Inc., Dialog Semiconductor Plc

Le rapport examine le scénario actuel du marché des circuits intégrés de gestion de l’alimentation et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché des circuits intégrés de gestion de l’alimentation couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché des circuits intégrés de gestion de l’alimentation était évalué à 19,34 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 25,5 milliards USD d’ici 2026 et croître à un TCAC de 4,85 % sur la période de prévision (2021-2026).

Le marché des circuits intégrés de gestion de l’alimentation est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Texas Instruments Inc., ON Semiconductor Corporation, Analog Devices Inc., Dialog Semiconductor Plc., Maxim Integrated Products, NXP Semiconductors NV, Infineon Technologies AG, Qualcomm Incorporated, Renesas Electronic Corporation, STMicroelectronics NV, entre autres.

Développements clés :

– Novembre 2018, Dialog Semiconductor PLC a dévoilé ses PMIC nano-power entièrement intégrés pour les applications IoT, les DA9070 et DA9073. Les nouveaux PMIC plus puissants s’appuient sur le succès des premières offres de nano-alimentation de Dialogs, soulignant davantage comment Dialog a repoussé les limites de sa technologie PMIC pour améliorer les applications IoT à faible consommation.

– Juin 2018 – Texas Instruments a présenté les convertisseurs synchrones SIMPLE SWITCHER les plus petits et les plus efficaces. Les convertisseurs de tension abaisseurs 3-A LMR33630 et 2-A LMR33620 hautement intégrés présentent le meilleur rendement à pleine charge de l’industrie de 92 %.

Tendances clés du marché :

L’utilisateur final des communications détiendra une part importante

– L’avancement de la communication sans fil, ainsi que ses appareils et équipements, est un facteur majeur qui stimule le marché des PMIC dans le secteur des communications. La demande croissante de connexions filaires et sans fil et leurs applications industrielles croissantes alimentent également les progrès en matière d’infrastructure, développant ainsi également de l’espace pour les PMIC.

– Les commutateurs et routeurs Ethernet opérateur, le chargeur de batterie de communication, les commutateurs et routeurs Ethernet d’entreprise, les réseaux d’entreprise et les routeurs grand public/SOHO de bas niveau sont quelques-uns des principaux domaines d’application envisagés pour le marché étudié.

– L’utilisation accrue des réseaux mobiles de nouvelle génération, tels que la 4G et la 5G, devrait alimenter la croissance du marché. De plus, avec le déploiement du marché de la 5G, de nouveaux appareils doivent être installés, ce qui devrait encore élargir la portée du marché étudié.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché des circuits intégrés de gestion de l’alimentation comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché des circuits intégrés de gestion de l’alimentation est la source crédible pour obtenir l’étude de marché qui accélérera de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

