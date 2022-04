Développements du marché de la gestion des transactions numériques (DTM) 2022 et perspectives commerciales – DocuSign Inc., Adobe Inc., ZorroSign Inc., Nintex Group Pty Ltd, Namirial SpA, HelloSign Inc., OneSpan Inc.

Le rapport examine le scénario actuel du marché de la gestion des transactions numériques (DTM) et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché de la gestion des transactions numériques (DTM) couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de la gestion des transactions numériques (DTM) devrait enregistrer un TCAC de plus de 25 % sur la période de prévision 2021-2026.

Le marché de la gestion des transactions numériques (DTM) est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme DocuSign Inc., Adobe Inc., ZorroSign Inc., Nintex Group Pty Ltd, Namirial SpA, HelloSign Inc., OneSpan Inc., eOriginal Inc., Kofax Inc., Mitratech Holdings Inc., AssureSign LLC, Topaz Systems Inc. Entre autres.

Développements clés :

– Septembre 2020 – OneSpan Inc., le leader mondial de la sécurisation des transactions bancaires à distance, a conclu un partenariat stratégique avec le principal fournisseur d’identité numérique, ForgeRock, pour intégrer les technologies OneSpan dans la plate-forme d’identité ForgeRock. Ce partenariat a été entrepris pour fournir une solution combinée unique et ouverte pour simplifier l’authentification, ainsi que la gestion des risques et de la fraude.

– Mya 2020 – Ambienta SGR SpA a acheté Namirial SpA, une société basée en Italie qui propose des solutions de gestion des transactions numériques. Les cofondateurs de Namirial, Enrico Giacomelli et Claudio Gabellini, continueront de détenir respectivement 25 % et 5 % du capital de la société.

Segmentation du marché :

Segmenter par type

Authentification de signature électronique

Automatisation du flux de travail

Autre

Segmenter par application

Informatique et télécommunications

BFSI

Médias et divertissements

Voyages et transports

Gouvernement

Santé Commerce de

détail

Tendances clés du marché :

Augmentation du volume de transactions Stimulation de la demande de DTM dans l’industrie des utilisateurs finaux BFSI

– Les solutions DTM aident les banques et d’autres organisations à remplacer l’impression, la numérisation, la télécopie et la mise en veille traditionnelles des documents requis pour l’ouverture de nouveaux comptes et d’autres transactions bancaires typiques par des processus numériques . Ces solutions aident également les banques à automatiser les flux de travail et les approbations, offrant des avantages concurrentiels significatifs au-delà du simple fait d’attirer et de fidéliser davantage de clients.

– Les institutions bancaires et financières évoluent désormais rapidement vers la numérisation pour sécuriser davantage de clients et toucher davantage de consommateurs potentiels. L’ère FinTech présente des changements dans les conditions du marché de la gestion des transactions numériques, de nouvelles réglementations et des changements dans les demandes et les comportements des consommateurs. Aujourd’hui, les clients exigent des expériences conviviales, des produits faciles à comprendre, de la transparence et un accès 24h/24 et 7j/7 aux produits et aux informations.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché de la gestion des transactions numériques (DTM) comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché de la gestion des transactions numériques (DTM) est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre entreprise. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

