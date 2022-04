Marché des appareils portables à rayons X à rétrodiffusion 2022 Perspectives précises – Rapiscan Systems Inc. (une partie d’OSI Systems Inc.), Viken Detection (anciennement Heuresis Inc.), Nutech Company Limited

Le rapport examine le scénario actuel du marché des appareils portables à rétrodiffusion à rayons X et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché des appareils portables à rayons X à rétrodiffusion couvre un aperçu détaillé de plusieurs facteurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché mondial des appareils portables à rayons X à rétrodiffusion était évalué à 47,8 millions USD en 2020 et devrait atteindre 70,65 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,2%, de 2021 à 2026.

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082593386/handheld-backscatter-x-ray-devices-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026/inquiry?Mode=Iris

Le marché des appareils portables à rétrodiffusion à rayons X est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Rapiscan Systems Inc. (une partie d’OSI Systems Inc.), Viken Detection (anciennement Heuresis Inc.), Nutech Company Limited, entre autres.

Développements clés :

– Juin 2020 – Viken Detection a lancé un système à rayons X portable et sous le véhicule qui scanne les véhicules à la recherche d’argent, de drogues et d’armes cachés qui peuvent aider à prévenir la contrebande de drogues et d’armes à la frontière américano-mexicaine.

– Avril 2020 – Afin de contenir la propagation du COVID-19, Nuctech Company Limited fait approuver son détecteur de sécurité du corps humain sans contact par l’Administration de l’aviation civile chinoise avec une licence de classe A.

Segmentation du marché :

Segmenter par type

Autonomie de la batterie : Moins de 5 heures

Autonomie de la batterie : 5 à 10 heures

Autonomie de la batterie : Plus de 10 heures

Segment par application

Douanes et protection des frontières Application de la

loi

Infrastructure critique

Militaire et défense

Autres

Tendances clés du marché :

Les douanes et la protection des frontières représentent une part de marché importante

– Les organisations de douane et de protection des frontières (CBP) comptent parmi les principaux utilisateurs finaux d’appareils portatifs à rayons X à rétrodiffusion. « La présence croissante de drogues, de devises, d’explosifs, d’armes, de munitions et du commerce illicite de spécimens d’espèces menacées, entre autres matériaux, augmente dans le monde entier. Il est essentiel de faire attention aux zones inaccessibles pour scanner ou scruter le véhicule pour arrêter ce commerce. Ainsi, les appareils portatifs à rayons X à rétrodiffusion jouent un rôle crucial dans l’identification de ces véhicules pour empêcher ces échanges et améliorer la sécurité nationale.

– Compte tenu de l’ampleur des événements illicites, la région nord-américaine présente d’importants déploiements de technologies de rétrodiffusion spécifiques à cette application. Selon le US CBP, le nombre total de mesures d’exécution détenues par l’agence au cours de l’exercice 2019 était de 1 148 024. Au cours de la même période, 68 879 080 USD ont été saisis à la seule frontière américaine.

– La majorité des stupéfiants entrent aux États-Unis par ses ports d’entrée. En 2018, 90 % de l’héroïne, 88 % de la cocaïne, 87 % de la méthamphétamine et 80 % du fentanyl saisis par les autorités ont été passés en contrebande par des points de passage légaux dans le pays. Le gouvernement régional s’appuie de plus en plus sur la technologie des rayons X pour détecter ces drogues illégales à ces points d’entrée.

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082593386/handheld-backscatter-x-ray-devices-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026?Mode=Iris

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché des appareils à rayons X à rétrodiffusion portable comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché des appareils portables à rétrodiffusion à rayons X est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. prévisions statistiques, paysage concurrentiel, segmentation détaillée, tendances clés et recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com