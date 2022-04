Évaluation stratégique du marché des microphones MEMS 2022 – Vesper Technologies Inc., CUI Inc., STMicroelectronics NV, Infineon Technologies AG, Knowles Electronics LLC

Le rapport examine le scénario actuel du marché des microphones MEMS et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché des microphones MEMS couvre un aperçu détaillé de plusieurs facteurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché des microphones MEMS était évalué à 1194 millions USD en 2020 et devrait atteindre 1845,06 millions USD d’ici 2026, à un TCAC de 7,79% sur la période de prévision 2021-2026.

Le marché des microphones MEMS est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Vesper Technologies Inc., CUI Inc., STMicroelectronics NV, Infineon Technologies AG, Knowles Electronics LLC, GoerTek Inc., AAC Technologies, New Japan Radio Company Ltd., TDK Corporation, BSE Co. Ltd., Hosiden Corporation, NeoMEMS Technologies Inc. entre autres.

Développements clés :

– Mai 2020 – AAC Technologies Holdings a annoncé l’ouverture d’un centre de microphones MEMS à Édimbourg, en Écosse, qui élargit l’empreinte mondiale de l’entreprise et renforce sa position de leader dans la conception de solutions au niveau du système de microphones de nouvelle génération. En tant qu’entreprise à l’échelle mondiale et diversifiée à l’échelle internationale, AAC s’engage à développer des solutions au niveau du système à travers le monde, partout où le talent et l’expertise peuvent être exploités,

– Novembre 2019 – Knowles Corporation a élargi son partenariat avec GN Store Nord A/S à travers ses gammes de produits de solutions auditives intelligentes. Cette relation élargie met en évidence les avantages que GN obtient grâce à son investissement important dans la propriété intellectuelle, pour développer des solutions innovantes et différenciées et une fabrication de premier ordre. En conséquence, GN a sélectionné Knowles comme fournisseur clé de haut-parleurs à armature équilibrée et de microphones MEMS pour GN Hearings, poursuivant ainsi les plates-formes technologiques de pointe.

Segmentation du marché :

Segmenter par type

Analogique

Numérique

Segmenter par application

Téléphone portable

Casque

Ordinateur

Plat

Appareil portable

Tendances clés du marché :

L’électronique grand public connaîtra une croissance significative

– L’électronique grand public est l’une des principales industries où les microphones MEMS ont connu une adoption significative au cours des dernières années. Les smartphones, tablettes, ordinateurs portables, haut-parleurs intelligents, téléviseurs intelligents, accessoires pour PC et GPS portables, entre autres, sont pris en compte lors de l’évaluation de la portée du segment étudié.

– La petite taille et l’avancement de leurs propriétés acoustiques ont permis au microphone MEMS dans les applications, de partager des informations par vidéo sur smartphone ou FaceTime. De nombreux appareils électroniques grand public permettent des appels vocaux ou des commandes vocales, car la plupart des consommateurs communiquent et contrôlent habituellement ces appareils par la voix.

– Par conséquent, bon nombre de ces fabricants de smartphones et de haut-parleurs intelligents investissent dans le marché des microphones MEMS et tentent de développer leur module personnalisé, pour obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple, Goertek Inc., AAC Technologies, basé en Asie, et Knowles, basé aux États-Unis, étaient les principaux fournisseurs de microphones MEMS d’Apple Inc. L’iPhone X de la société disposait de 4 microphones MEMS : un microphone supérieur orienté vers l’avant, deux microphones inférieurs orientés vers l’avant. , et un microphone supérieur orienté vers l’arrière. Les quatre microphones ont les mêmes dimensions d’emballage spécifiques à Apple, mais avec une structure interne différente.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché des microphones MEMS comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché des microphones MEMS est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

