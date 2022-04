Analyse du marché de l’électronique de sport 2022 par développements récents et portée – Fitbit, Inc, Garmin Ltd, Apple, Inc, Catapult Sports Pty Ltd., Under Armour, Zepp US Inc

Le rapport examine le scénario actuel du marché de l’électronique de sport et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché de l’électronique de sport couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de l’électronique sportive devrait enregistrer un TCAC de 20%, au cours de la période de prévision 2021-2026.

Le marché de l’électronique de sport est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Fitbit, Inc, Garmin Ltd, Apple, Inc, Catapult Sports Pty Ltd., Under Armour, Zepp US Inc., StretchSense Ltd., SZ DJI Technology Co., Ltd, Polar Electro Oy, Adidas AG, Nike, Inc, Giant Manufacturing Co. Ltd. Entre autres.

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082592698/sports-electronics-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026/inquiry?Mode=Iris

Développements clés :

– Juin 2019 – Garmin India a lancé une mise à jour de la montre de la série Forerunner, à savoir Forerunner 245 et Forerunner 245 Music. Cette montre intelligente légère est dotée de fonctionnalités avancées telles que la détection d’incidents, la batterie corporelle, le prédicteur de course et est disponible en différentes couleurs.

– Juin 2019 – Garmin International, Inc. a lancé l’Approach X10, un bracelet de golf confortable préchargé avec les données de plus de 41 000 parcours à travers le monde. Les golfeurs de tous niveaux peuvent facilement voir les distances précises à l’avant, à l’arrière et au milieu du green, ainsi que les dangers sur l’écran tactile.

Tendances clés du marché :

La montre intelligente devrait enregistrer une croissance significative

– Selon la Consumer Technology Association, la vente de la montre intelligente aux États-Unis est passée de 12,1 millions d’unités en 2017 à 15,3 millions d’unités en 2018. Les montres intelligentes sont capables de surveiller les activités physiques telles que la fréquence cardiaque. .

– Les moniteurs de fréquence cardiaque sont largement utilisés par les sportifs et les athlètes pour améliorer leurs performances. Cette popularité a ouvert de nouvelles avenues aux acteurs de l’industrie pour investir dans le marché concurrentiel. Par exemple, en septembre 2018, Polar a introduit un moniteur de fréquence cardiaque amélioré avec la série portable de l’entreprise, Vantage.

– De plus, avec la nature de plus en plus compétitive entre les joueurs, les montres connectées sont désormais utilisées pour collecter différentes données telles que la puissance de course, la pression artérielle et les calories brûlées, etc., pendant le match, qui peuvent être analysées plus en détail.

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082592698/sports-electronics-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026?Mode=Iris

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché de l’électronique de sport comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché de l’électronique de sport est la source crédible pour obtenir l’étude de marché qui accélérera de manière exponentielle votre entreprise. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. prévisions statistiques, paysage concurrentiel, segmentation détaillée, tendances clés et recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com