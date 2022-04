Taille, part, croissance, tendances et prévisions du marché des prothèses jusqu’en 2030

Le marché mondial des prothèses devrait croître à un TCAC de 5,92 % au cours de la période allant de 2021 à 2025. Le marché en 2025 devrait atteindre 2,58 milliards de dollars américains. La croissance du marché mondial des prothèses a été stimulée par des facteurs tels que l’augmentation de la population diabétique, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation du nombre d’accidents de la route. Le marché devrait être soutenu par la hausse des dépenses mondiales de santé et défié par des facteurs tels que les barrières à l’entrée.

Le marché mondial des prothèses par type de technologie peut être segmenté comme suit :

Technologie électrique

Prothèses hybrides

Technologie conventionnelle

La part dominante du marché en 2020 était détenue par le segment des technologies à propulsion électrique, suivi du segment des prothèses hybrides et des technologies conventionnelles.

Sur la base du type d’utilisateur, le marché mondial des prothèses peut être segmenté comme suit :

Cliniques Prothétiques

Hôpitaux

Centres de réadaptation

En 2020, la part de marché la plus élevée était détenue par les cliniques prothétiques, suivies par les hôpitaux.

Le marché mondial des prothèses sur la base de la géographie peut être segmenté comme suit :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

France

ROYAUME-UNI.

Italie

Russie

Les pays nordiques

Benelux

Le reste de l’Europe

Asie

Chine

Japon

Corée du Sud

Asie du sud est

Inde

Reste de l’Asie

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Turquie

Israël

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Reste du Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique du Nord continuerait d’occuper une position dominante sur le marché mondial, soutenue par des facteurs tels que l’amélioration de l’infrastructure des soins de santé et l’augmentation des approbations de produits.

Portée du rapport :

Le rapport fournit une analyse complète du marché mondial des prothèses avec l’impact potentiel du COVID-19.

Les principaux marchés régionaux (Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique) ont été analysés.

La dynamique du marché telle que les moteurs de croissance, les tendances du marché et les défis sont analysés en profondeur.

Le paysage concurrentiel du marché, ainsi que les profils d’entreprise des principaux acteurs

Ossur

Ottobock

Blatchford

SauleBois

Compagnies Fillauer, Inc

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Public cible clé :

Fabricants de prothèses

Fournisseurs de matières premières

Utilisateurs finaux (entreprises/consommateurs)

Banques d’investissement

Organismes gouvernementaux et autorités de réglementation

