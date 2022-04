Analyse et prévisions de la recherche sur l’industrie mondiale du marché de l’imagerie pédiatrique 2022 à 2030

Ce rapport détaille la taille du marché, les caractéristiques du marché et la croissance du marché de l’industrie de l’imagerie pédiatrique, et se décompose selon le type, l’application et le domaine de consommation de l’imagerie pédiatrique. Le rapport a également mené une analyse des cinq forces de Porter, une analyse PESTEL, une analyse SWOT, le paysage réglementaire et les principaux acheteurs de l’industrie pour étudier les principaux facteurs d’influence et les barrières à l’entrée de l’industrie.

Au chapitre 3.4 du rapport, l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur l’industrie a été pleinement évalué. Une évaluation complète des risques et des recommandations de l’industrie ont été faites pour l’imagerie pédiatrique dans une période spéciale. Ce chapitre compare également les marchés de Pre COVID-19 et Post COVID-19.

Marché total par segment :

Marché mondial de l’imagerie pédiatrique, par type, 2018-2021, 2022-2030 (en millions de dollars US) et (MT)

Pourcentages du segment de marché mondial de l’imagerie pédiatrique, par type, 2021 (%)

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Tomodensitométrie (TDM)

Ultrason

rayons X et

Autres

Marché mondial de l’imagerie pédiatrique, par application, 2018-2021, 2022-2030 (millions de dollars US) et (MT)

Pourcentages du segment de marché mondial de l’imagerie pédiatrique, par application, 2021 (%)

Hôpitaux

Centres de diagnostic et

Autres

Marché mondial de l’imagerie pédiatrique, par région et par pays, 2018-2021, 2022-2030 (en millions de dollars américains) et (MT)

Pourcentages du segment de marché mondial de l’imagerie pédiatrique, par région et par pays, 2021 (%)

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

France

ROYAUME-UNI.

Italie

Russie

Les pays nordiques

Benelux

Le reste de l’Europe

Asie

Chine

Japon

Corée du Sud

Asie du sud est

Inde

Reste de l’Asie

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Turquie

Israël

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Analyse de la concurrence

Le rapport fournit également une analyse des principaux acteurs du marché, notamment :

Chiffre d’affaires de l’imagerie pédiatrique des principales entreprises sur le marché mondial, 2018-2021 (estimation), (en millions de dollars américains)

Part des revenus de l’imagerie pédiatrique des principales entreprises sur le marché mondial, 2021 (%)

Ventes d’imagerie pédiatrique des principales entreprises sur le marché mondial, 2018-2021 (estimation), (MT)

Entreprises clés Part des ventes d’imagerie pédiatrique sur le marché mondial, 2021 (%)

En outre, le rapport présente des profils de concurrents sur le marché ; les principaux acteurs comprennent :

Matrice cardinale

Koninklijke Philips N.V.

General Electric (GE) Co.

Samsung Electronics Co., Ltd.

Fujifilm Holding Corporation

Hitachi, Ltd.

Canon, Inc.

Esaote SpA

Groupe Agfa-Gevaert

Siemens SA

