Demande du marché des fruits de mer déshydratés, croissance, tendances et étude concurrentielle – Analyse globale de l’industrie

Les fruits de mer déshydratés sont le résultat de la déshydratation qui est l’élimination de la teneur en eau du corps des animaux marins par des moyens mécaniques. L’élimination de la teneur en eau réduit les activités des enzymes musculaires et des micro-organismes dans le corps des animaux marins, ce qui contribue davantage à la conservation des fruits de mer pendant de plus longues périodes. Les fruits de mer déshydratés ne nécessitent pas de réfrigération pour être conservés à la maison ou pendant la consommation. Il conserve tous les nutriments présents dans les animaux marins frais sous des formes concentrées, il est donc riche en nutriments tels que les vitamines, les protéines, le fer et le calcium. La demande croissante de fruits de mer avec une durée de conservation plus longue, associée à une demande croissante de fruits de mer saisonniers à travers le monde, a joué un rôle majeur dans la conduite du marché des fruits de mer déshydratés à travers le monde. Un autre facteur qui stimule le marché mondial des fruits de mer déshydratés est l’utilisation de fruits de mer déshydratés comme ingrédients dans les produits alimentaires. Les avantages pour la santé liés à la consommation de fruits de mer déshydratés ont également alimenté la croissance du marché des fruits de mer déshydratés à travers le monde.

La taille du marché mondial des fruits de mer déshydratés devrait croître à un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision.

Cette étude de marché élabore la taille, la part, la croissance, les caractéristiques du marché, les prix des concurrents, la part de l’entreprise, les tendances du marché et les opportunités du marché dans l’industrie des fruits de mer déshydratés, et se décompose en fonction du type, de l’application et du domaine de consommation des fruits de mer déshydratés. Le rapport a également mené une analyse des cinq forces de Porter, une analyse PESTEL, une analyse SWOT, le paysage réglementaire et les principaux acheteurs de l’industrie pour étudier les principaux facteurs d’influence et les barrières à l’entrée de l’industrie.

Au chapitre 3.4 du rapport, l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur l’industrie a été pleinement évalué. Une évaluation complète des risques et des recommandations de l’industrie ont été faites pour les fruits de mer déshydratés au cours d’une période spéciale. Ce chapitre compare également les marchés de Pre COVID-19 et Post COVID-19.

De plus, les chapitres 8 à 12 incluent spécifiquement l’impact du COVID-19 sur chaque économie régionale mentionnée dans l’étude de recherche.

Principaux concurrents du marché mondial des fruits de mer déshydratés couverts au chapitre 13:

Nippon Suisan Kaisha

Royal Groenland

Leroy Fruits de Mer

Kyokuyo

Maruha Nichirô

Nichirei

Aliments Nikken

Kanégrade

Dans le chapitre 6, en fonction du type, le marché Fruits de mer déshydratés de 2018 à 2030 est principalement divisé en:

Séché par pulvérisation

Lyophilisé

Séché sous vide

Séchées au soleil

Séché à l’air chaud

Autres

Dans le chapitre 7, basé sur les applications, le marché Fruits de mer déshydratés de 2018 à 2030 couvre:

Supermarché

Hypermarché

Commerce électronique

Détaillants

Marché mondial de la stévia, par région et par pays, 2018-2021, 2022-2030 (en millions de dollars US) et (MT)

Pourcentages du segment de marché mondial de la stévia, par région et par pays, 2021 (%)

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

France

ROYAUME-UNI.

Italie

Russie

Les pays nordiques

Benelux

Le reste de l’Europe

Asie

Chine

Japon

Corée du Sud

Asie du sud est

Inde

Reste de l’Asie

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Turquie

Israël

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Reste du Moyen-Orient et Afrique

