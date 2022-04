Demande du marché des véhicules d’entrepôt, croissance, tendances et étude concurrentielle – Analyse globale de l’industrie

Ce rapport détaille la taille du marché, les caractéristiques du marché et la croissance du marché de l’industrie des véhicules d’entrepôt, et se décompose en fonction du type, de l’application et du domaine de consommation des véhicules d’entrepôt. Le rapport a également mené une analyse des cinq forces de Porter, une analyse PESTEL, une analyse SWOT, le paysage réglementaire et les principaux acheteurs de l’industrie pour étudier les principaux facteurs d’influence et les barrières à l’entrée de l’industrie.

Au chapitre 3.4 du rapport, l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur l’industrie a été pleinement évalué. Une évaluation complète des risques et des recommandations de l’industrie ont été faites pour les véhicules d’entrepôt dans une période spéciale. Ce chapitre compare également les marchés de Pre COVID-19 et Post COVID-19.

De plus, les chapitres 8 à 12 incluent spécifiquement l’impact du COVID-19 sur chaque économie régionale mentionnée dans l’étude de recherche.

Principaux concurrents du marché mondial des véhicules d’entrepôt couverts au chapitre 13:

KION

Couronner

Ascenseur puissant

Jungheinrich

Toyota

Conhersa

Noveltek

Action commune de Ningbo Ruyi

Chariots élévateurs Puma

Manipulation de matériaux immobiles

Manutention de matériaux Godrej

Sroka

Le Raymond

Transpalette

Fabrication Rico

Yale

Équipement de manutention Patel

Équipement Douglas

Lokpal Industries

Hyster

Dans le chapitre 6, en fonction du type, le marché des véhicules d’entrepôt de 2018 à 2030 est principalement divisé en :

Chariot élévateur à contrepoids

Chariots pour allées étroites

Dépanneuses

Transpalettes

Autres

Dans le chapitre 7, basé sur l’application, le marché des véhicules d’entrepôt de 2018 à 2030 couvre :

Nourriture et boisson

Détail

Produits chimiques et pétrole

Autres

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

France

ROYAUME-UNI.

Italie

Russie

Les pays nordiques

Benelux

Le reste de l’Europe

Asie

Chine

Japon

Corée du Sud

Asie du sud est

Inde

Reste de l’Asie

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Turquie

Israël

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Reste du Moyen-Orient et Afrique

