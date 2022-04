Perspectives et perspectives concurrentielles du marché américain des LED 2022 – Emerson Electric Co., Signify Holding (Philips Lighting), OsRam GmbH, Nichia Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché américain des LED et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché américain des LED couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché américain des LED était évalué à 9,89 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 17,06 milliards USD d’ici 2026 et enregistrer un TCAC de 9,6 % sur la période de prévision 2021 à 2026.

Le marché américain des LED est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Emerson Electric Co., Signify Holding (Philips Lighting), OsRam GmbH, Nichia Corporation, Acuity Brands Inc., Cree Lighting (IDEAL INDUSTRIES INC.), ABB Inc., Savant Systems Inc., Hubbell Incorporated, US LED Ltd, Solutions d’éclairage LED Titan , entre autres.

Développements clés :

– Février 2020 – Signify Holdings a présenté un nouveau contrôleur de charge combiné Philips intégré pour les lampadaires, permettant l’émergence d’un système solaire hybride. Avec cette innovation, l’entreprise visait à créer un nouveau marché pour les éclairages extérieurs à énergie solaire en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Australie et en Espagne, où l’entreprise avait déjà installé des solutions d’éclairage à énergie solaire.

– Mai 2019 – L’éclairage horticole Osram Fluence LED a été lancé en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), soutenu par son équipe expérimentée de conseillers techniques pour aider les producteurs à produire les meilleures récoltes possibles pour répondre aux demandes du marché dans la région.

Tendances clés du marché :

Le secteur résidentiel jouera un rôle important

– Le segment commercial se compose principalement d’applications LED dans les segments résidentiel et commercial. Dans ces zones, les LED ont été couramment utilisées dans les cuisines, les couloirs et les salles de bains résidentiels, ainsi que dans plusieurs bureaux et environnements commerciaux. Le DOE a estimé qu’il y a eu au moins 500 millions de downlights encastrés installés dans les maisons américaines, et plus de 20 millions sont vendus chaque année.

– La technologie LED peut réduire la puissance du downlight de 75 % ou plus. La tendance croissante des bâtiments intelligents et des bâtiments verts et de la maison intelligente devrait alimenter l’adoption dans le segment étudié. L’éclairage à LED encastré Troffer et l’éclairage mural à LED en sont quelques exemples.

– Aux États-Unis, la plupart des économies d’énergie prévues en 2035 pourraient être dues à l’utilisation accrue de l’éclairage LED dans les bâtiments commerciaux et résidentiels et les applications d’éclairage extérieur – applications caractérisées par un rendement lumineux élevé et de longues heures de fonctionnement.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché américain des LED comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché américain des LED est la source crédible pour obtenir des études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

