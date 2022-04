Marché de la logistique alimentaire intelligente 2022 Perspectives concurrentielles et développements commerciaux – Orbcomm, Sensitech, Verizon Connect, Teletrac Navman, Monnit Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché de la logistique alimentaire intelligente et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché de la logistique alimentaire intelligente couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché mondial de la logistique alimentaire intelligente (ci-après, le marché étudié) était évalué à 8,12 milliards USD en 2020 et il devrait atteindre 16,69 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 12,7%, au cours de la période 2021-2026 .

Le marché de la Smart Food Logistics est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Orbcomm, Sensitech (Carrier Global Corporation), Berlinger & Co. AG, Geotab Inc., Kii Corporation, Verizon Connect, Teletrac Navman, Monnit Corporation, Controlant, Samsara Networks, Inc., Seaos, Nippon Express co. ltd., YUSEN LOGISTICS CO., LTD. (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Hacobu Co., Ltd. (MOVO), Kouei system ltd., LYNA LOGICS, Inc., entre autres.

Développements clés :

– Oct 2020 – Le moteur de répartition automatique des véhicules LYNA Logics AI a été adopté dans « ZENRIN Logistics Service », car il fournit un support complet allant de la planification de la répartition des véhicules basée sur l’IA au guidage d’itinéraire à l’aide des données cartographiques des logements de Zenrin, ainsi qu’à la gestion et à l’analyse des progrès de l’entreprise. En combinant les technologies des deux sociétés, Lyna Logics prévoit de réaliser une planification optimale de l’allocation des véhicules et une gestion des opérations qui tiennent compte des diverses restrictions sur le site, et de promouvoir fortement l’efficacité d’un large éventail d’opérations de transport et de livraison, de la livraison EC/à domicile au transport B2B.

– Août 2020 – Hacobu Co., Ltd. a renouvelé son service télématique « MOVO Fleet » pour l’industrie de la logistique. Hacobu développe un service cloud « MOVO » dans le but d’optimiser la logistique inter-entreprises. « MOVO Fleet », est un service télématique pour l’industrie de la logistique qui vise à saisir la position du véhicule à l’aide d’un terminal GPS, à réduire la charge de travail des responsables d’exploitation et à rationaliser le travail de livraison.

Segmentation du marché :

Segment par type Surveillance de

la chaîne du froid Suivi des

actifs

Gestion de flotte

Segment par application

E-commerce

Supermarché Commerce

agricole

Tendances clés du marché :

La surveillance de la chaîne du froid doit détenir une part importante

– L’évolution rapide des habitudes alimentaires, la demande accrue d’aliments emballés et les réglementations strictes en matière d’emballage et de stockage ont entraîné un transfert de pouvoir des fabricants vers les détaillants. Les processus axés sur l’absence de contamination, le stockage précis et les opérations de stockage et de récupération à grande vitesse sont les principales raisons qui motivent l’automatisation et l’adoption des technologies dans le processus logistique des aliments et des boissons.

– Une solution de surveillance de la chaîne du froid aide les fabricants de produits alimentaires à gérer efficacement le stockage, l’expédition et la distribution de produits nécessitant un environnement à température contrôlée. Des chaînes de refroidissement incomplètes causées par des pannes mécaniques, des retards de circulation et d’autres facteurs créent des changements de température qui peuvent affecter la détérioration et la sécurité des aliments périssables. De plus, un manque de visibilité en temps réel des emplacements des marchandises peut contribuer à des processus opérationnels inefficaces.

