Analyse concurrentielle du marché Asie-Pacifique de l’affichage numérique (DOOH) 2022 – JCDecaux Group, Clear Channel Outdoor Holdings Inc., BroadSign International LLC, Outfront Media Inc

Le rapport examine le scénario actuel du marché Asie-Pacifique Digital Out-of-Home (DOOH) et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché Asie-Pacifique du numérique hors domicile (DOOH) couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché Asie-Pacifique du numérique hors domicile (DOOH) devrait enregistrer un TCAC de 18,14 % sur la période de prévision de 2021 à 2026.

Le marché Asie-Pacifique du Digital-Out-of-Home (DOOH) est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que JCDecaux Group, Clear Channel Outdoor Holdings Inc., BroadSign International LLC, Outfront Media Inc., Daktronics Inc., Talon Outdoor Ltd, oOh!media Limited, The Times Group, Eye Media LLC, entre autres.

Développements clés :

– Juin 2020 – JCDecaux s’est associé à la société de publicité mobile S4M pour permettre aux annonceurs de mener des campagnes qui génèrent du trafic vers les magasins. La collaboration combine la publicité extérieure (OOH) et mobile pour atteindre les consommateurs en déplacement et mesurer l’efficacité des campagnes lors des visites en magasin alors que les emplacements rouvrent lentement au milieu de la pandémie de coronavirus. JCDecaux ? et S4M a commencé à offrir ces services à Singapour.

– Janvier 2020 – Broadsign et la plateforme de publicité extérieure dynamique transfrontalière TPS Engage ont annoncé l’intégration de la plateforme côté offre (SSP) Broadsign Reach et de la plateforme côté demande (DSP) TPS Engage. Le nouveau partenariat étend l’inventaire mondial des écrans numériques disponible par programmation via TPS Engages DSP. Il aide les acheteurs de médias à automatiser les achats de publicités contextuelles qui ciblent le bon public au bon moment et au bon endroit.

Tendances clés du marché :

Le transport en commun devrait détenir une part importante

– La demande croissante de contenu numérique et d’informations pertinentes pour les voyageurs a conduit à des publicités interactives via un mode de publicité différent, tel que des kiosques, des panneaux d’affichage et des enseignes, sur la plate-forme qui représente une part importante de croissance des revenus des médias de transport. Pour cette raison, il y a eu un changement dans le comportement des consommateurs en termes d’engagement des clients dans divers modes de transport, renforçant ainsi stratégiquement les marques dans l’état d’esprit du client. Cela devrait inciter les clients potentiels à se tourner vers les médias traditionnels au cours des trois prochaines années.

– Parmi les différents environnements de transit, les aéroports se sont avérés idéaux pour la publicité, en particulier pour les marques de premier plan et de luxe. Les aéroports sont sous pression constante pour trouver des moyens de générer de plus en plus de revenus. La conversion d’affichages statiques comme des affiches en affichages numériques permet aux aéroports d’utiliser le même espace pour vendre à plusieurs annonceurs. Cela multiplie le montant des revenus de façon exponentielle. Les aéroports peuvent également partager le coût de la mise à niveau vers les nouvelles technologies publicitaires en faisant appel à des partenaires publicitaires.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché Asie-Pacifique Digital-Out-of-Home (DOOH) comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché Asie-Pacifique du Digital Out-of-Home (DOOH) est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

