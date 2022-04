Analyse du marché de la transformation des centres de données 2022 par les principaux fabricants – IBM Corporation, Cisco Systems, Inc., NetApp, Inc., NTT Communications, Dell EMC (Dell Inc.), Microsoft Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché de la transformation des centres de données et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché de la transformation des centres de données couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de la transformation des centres de données était évalué à 7,47 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 15,45 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 12,88 % sur la période de prévision 2021-2026.

Le marché de la transformation des centres de données est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme IBM Corporation, Cisco Systems, Inc., NetApp, Inc., NTT Communications, Dell EMC (Dell Inc.), Microsoft Corporation, Schneider Electric SE, HCL Technologies Limited, Accen-ture plc, Wipro Technologies, Hitachi Vantara Federal, Corporation, Emerson Network Power, Inc entre autres.

Développements clés :

– Juin 2019 – Microsoft Corporation et Oracle Corporation auraient conclu un accord pour faire fonctionner leurs deux services de cloud computing avec des liaisons à haut débit entre leurs centres de données.

– Mai 2019 – Microsoft Corporation a annoncé qu’elle construirait certains de ses centres de données les plus avancés à ce jour en Suède. Ces nouveaux centres de données à Gvle et Sandviken devraient être parmi les plus durables au monde. Microsoft construit ces centres de données pour répondre aux besoins des futurs services cloud

Segmentation du marché :

Segment par type

Petits centres de données Centres

de données de taille moyenne

Grands centres de données

Segment par application

BFSI

Informatique et télécommunications

Gouvernement et défense

Santé

Transport Commerce de

détail

Énergie

Fabrication

Autres

Tendances clés du marché :

Le service de consolidation des centres de données devrait croître à un rythme significatif

– La consolidation des centres de données est le service fourni par les organisations qui prévoient de réduire la taille d’un seul centre ou de fusionner un ou plusieurs centres afin de réduire les coûts d’exploitation globaux et de réduire l’empreinte informatique. .

– Les services de consolidation de centres de données proposés par les fournisseurs du marché permettent aux entreprises d’avoir un meilleur contrôle efficace de leurs actifs de centre de données. La consolidation des emplacements physiques, la consolidation des logiciels dans moins de matériel, etc., sont les solutions proposées par les fournisseurs pour les centres de données.

– La prise de conscience croissante de la transformation du centre de données en ce qui concerne la consolidation des emplacements physiques a été évidente ces derniers temps. Selon la Data Center Alliance, 62 % des centres de données font des efforts de consolidation.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché de la transformation du centre de données comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché de la transformation du centre de données est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre entreprise. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

