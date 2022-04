Marché de la gouvernance et de l’administration des identités 2022 Aperçus complets – Oracle Corporation, IBM Corporation, Sailpoint Technologies Holdings Inc., SAP SE, Broadcom Inc., Microsoft Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché de la gouvernance et de l’administration des identités et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché de la gouvernance et de l’administration des identités couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

On estime que le marché de la gouvernance et de l’administration des identités croîtra à un TCAC de 17,2 % au cours de la période de prévision (2021-2026).

Le marché de la gouvernance et de l’administration des identités est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Oracle Corporation, IBM Corporation, Sailpoint Technologies Holdings Inc., SAP SE, Broadcom Inc., Microsoft Corporation, Evidian (Bull International SAS), Hitachi ID Systems, ProofID, Cognizant Corporation, Okta Inc., Dell Technologies Inc. Entre autres .

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082593345/identity-governance-and-administration-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026/inquiry?Mode=Iris

Développements clés :

– Mai 2020 – Okta, Inc. a lancé la nouvelle intégration d’identité native avec Amazon Web Services pour améliorer la sécurité, simplifier l’expérience utilisateur et étendre les capacités d’automatisation pour les grandes organisations complexes. Disponible immédiatement via le réseau d’intégration d’Okta, la nouvelle capacité permet aux clients d’Okta de fournir des identités à AWS SSO pour la gestion des autorisations, offrant une synchronisation automatique des identités et des groupes d’utilisateurs pour éliminer une complexité considérable.

– Mai 2020 -SAP SE a annoncé que la société GEA avait conclu un partenariat stratégique avec SAP, dans l’intention de conduire la transformation numérique à l’échelle de l’entreprise. Le partenariat se concentrera sur la mise en œuvre d’un système ERP mondial basé sur SAP S/4HANA, avec lequel GEA prévoit de capturer tout le potentiel de l’utilisation intelligente des données au sein d’une entreprise.

Segmentation du marché :

Segmenter par type

Basé sur le cloud

Sur site

Segmenter par application

Fabrication Commerce de

détail

Financier

Gouvernement

Autres

Tendances clés du marché :

Migration vers le cloud pour stimuler la croissance du marché

– Les solutions de gouvernance et d’administration des identités sont principalement utilisées pour initier, capturer, enregistrer et gérer les identités des utilisateurs et leurs autorisations d’accès. Avec l’augmentation des vols d’identité et des violations de données, le besoin de solutions IGA augmente rapidement. Selon Verizon Data Breach Investigations Report, 2019, sur 41 686 incidents de sécurité, 2 013 étaient des violations de données confirmées. Cette augmentation mondiale des violations de données est due à une augmentation considérable des violations de données dans les différents secteurs verticaux de l’industrie.

– Alors que de plus en plus d’entreprises passent des logiciels sur site aux services basés sur le cloud et s’efforcent d’étendre l’accès mobile, les tâches de gouvernance des identités deviennent plus complexes. Les données sensibles circulant entre les appareils sur site et hors site nécessitent des protections solides pour empêcher tout accès non autorisé, et une nouvelle approche est nécessaire pour faire face au nombre croissant d’appareils mobiles se connectant aux systèmes d’entreprise. Cela augmente la demande de solutions et de services de gouvernance et d’administration des identités basés sur le cloud.

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082593345/identity-governance-and-administration-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026?Mode=Iris

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché de la gouvernance et de l’administration des identités comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché de la gouvernance et de l’administration des identités est la source crédible pour obtenir l’étude de marché qui accélérera de manière exponentielle votre entreprise. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. prévisions statistiques, paysage concurrentiel, segmentation détaillée, tendances clés et recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com