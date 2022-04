Marché des dispositifs à rayonnement térahertz 2022Perspectives précises – Advantest Corp., Emcore Corp., Alpes Lasers SA, Applied Research And Photonics Inc., ARA Scientific, Asqella Oy

Le rapport examine le scénario actuel du marché des dispositifs de rayonnement térahertz et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché des appareils à rayonnement térahertz couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché des dispositifs de rayonnement térahertz était évalué à 100,10 millions USD en 2020 et devrait atteindre 2,59 milliards USD d’ici 2026, à un TCAC de 31,5% sur la période de prévision 2021-2026.

Le marché des appareils à rayonnement térahertz est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Advantest Corp., Emcore Corp., Alpes Lasers SA, Applied Research And Photonics Inc., ARA Scientific, Asqella Oy, TeraSense Group, Becker Photon-ik GmbH, Bridge12 Technologies Inc., Boston Electronics Corporation, Bruker Optics Inc., Coherent Inc., Ki3 Photonics Technologies Inc. Entre autres.

Aperçu du marché:

La technologie Terahertz est un domaine émergent et en pleine croissance qui a le potentiel de développer des applications allant de la numérisation des passagers dans les aéroports aux grands transferts de données numériques et a connu des avancées significatives sur le front scientifique.

– Des applications commerciales telles que l’imagerie de sécurité, les médicaments, la détection d’engins explosifs, l’atterrissage autonome des avions et leur ravitaillement, les communications à haut débit, etc. sont aujourd’hui réalisables avec l’arrivée de cette technologie.

Développements clés :

– Mars 2019 – Coherent Inc. a considérablement agrandi son usine de micro-usinage et de sous-systèmes de Gilching, en Allemagne, et a également achevé la relocalisation du groupe de marquage au laser de l’entreprise. Ce centre d’excellence constitue une mise à niveau significative des applications et des capacités de R&D de l’entreprise et affirme l’engagement de l’entreprise envers le segment de la transformation et de la fabrication de matériaux industriels.

– Septembre 2020 – EMCORE Corporation a annoncé l’introduction du module laser haute puissance modèle 1790 1550 nm pour LiDAR (détection et télémétrie de la lumière) et détection optique. La technologie sous-jacente du modèle 1790 est en développement depuis plus de 3 ans et a été conçue pour répondre aux applications exigeantes de la détection et de la mesure industrielles.

Segmentation du marché :

Segment par type

Appareils thérapeutiques

Systèmes d’imagerie Appareils de

communication

Capteurs

Ordinateurs

Spectroscopes

Segment par application

Sécurité ou sécurité publique

Santé

Recherche scientifique

Fabrication

Militaire ou défense

Tendances clés du marché :

Les soins de santé et les produits pharmaceutiques occupent une place importante sur le marché

– Les ondes électromagnétiques constituant les appareils à rayonnement THz pour la spectroscopie et l’imagerie biomédicales peuvent être générées et détectées sous forme d’ondes pulsées ou continues (CW). Les développements dans la technologie des dispositifs térahertz tels que la génération d’impulsions THz pour les applications de spectroscopie utilisent le laser NIR, la lithographie à l’échelle submicronique, les circuits de guide d’ondes à faible perte, le micro-usinage du silicium, qui est utilisé pour l’emballage compact et intégré, etc., offrent une pléthore d’opportunités.

– En plus de l’imagerie pour la détection in vivo de maladies, les dispositifs et systèmes THz peuvent accélérer le développement de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV), permettant une détection rapide des maladies à partir d’échantillons tels que des fluides corporels, du sang ou de l’haleine et capable pour distinguer rapidement de minuscules quantités d’échantillons, telles que des protéines, des acides nucléiques ou divers métabolites, au niveau moléculaire. De plus, les appareils à rayonnement THz sont largement utilisés pour l’imagerie des tissus cancéreux, car un diagnostic précoce du cancer améliore le taux de survie et diminue les risques de chirurgie complexe associée à des traitements anticancéreux à un stade plus avancé.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché des dispositifs de rayonnement térahertz comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché des appareils à rayonnement térahertz est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

