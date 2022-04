Big Data Analytics dans l’évaluation stratégique du marché bancaire 2022 avec une portée commerciale  – Oracle Corporation, SAP SE, IBM Corporation, Alteryx Inc., Aspire Systems Inc., Adobe Systems Incorporated

Le rapport examine le scénario actuel du marché Big Data Analytics In Banking et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Big Data Analytics In Banking Market couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché Big Data Analytics in Banking devrait enregistrer un TCAC de 22,97%, au cours de la période 2021-2026.

Le marché Big Data Analytics In Banking est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Oracle Corporation, SAP SE, IBM Corporation, Alteryx Inc., Aspire Systems Inc., Adobe Systems Incorporated, Microstrategy Inc., Mayato GmbH, Mastercard Inc., ThetaRay Ltd, entre autres.

Développements clés :

– Février 2020 – La suite de produits Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) comprend désormais un plan de travail d’analyse intégré, plus de 300 indicateurs de risque client et des visualisations d’analyse graphique intégrées. Ces capacités s’appuient sur la stratégie d’Oracle pour aider les institutions financières à lutter contre le blanchiment d’argent et à se mettre en conformité.

– Février 2020 – La Banque centrale de Libye à Tripoli, qui comprend quatre des banques du secteur public libyens, met à niveau sa solution FLEXCUBE actuelle, qui est proposée par Oracle Corporation. FLEXCUBE s’engage à aider les banques à répondre aux attentes changeantes des clients pour des expériences plus numériques, réactives et connectées. En plus de répondre aux besoins bancaires de base, la solution intégrée aidera le personnel bancaire à obtenir des informations essentielles et contribuera à améliorer les opérations.

Segmentation du marché :

Segmenter par type

Détection

et gestion des fraudes sur site Autres tendances clés du marché :

La détection et la gestion des fraudes représentent une part de marché importante

– Les organisations financières du monde entier perdent plus de 5 % de leurs revenus annuels à cause de la fraude. Alors que les pertes directes dues à la fraude s’élèvent à un gros million de dollars, le coût réel est beaucoup plus élevé en termes de perte de productivité et de perte de confiance des clients (et d’éventuelle attrition). Diverses pertes dues à la fraude ne sont pas détectées. Avec 5,7 milliards de dollars d’amendes mondiales pour blanchiment d’argent infligées en 2019, une sophistication croissante des menaces et des coûts de mise en conformité en hausse, les institutions financières ont besoin d’analyses avancées pour dissuader la criminalité financière.

– Big Data Analytics pour la prévention de la fraude est piloté par les métadonnées ; tous les enregistrements sont liés de manière exhaustive en fonction de combinaisons d’attributs dans les données. À l’aide de techniques statistiques, des entités collectives sont identifiées et regroupées pour produire des vues uniques d’entités au sein de réseaux. Des réseaux discrets et délimités au sein des données pourraient également être générés, ce qui aide à la représentation de groupes d’activités et de relations statistiquement pertinents.

– Big Data Analytics est largement utilisé pour établir des relations entre les activités frauduleuses, y compris plusieurs activités suspectes dans un seul compte ou des modèles d’actions similaires sur différents comptes. L’analyse approfondie recherche des similitudes qui aident à indiquer une fraude parmi les transactions ou les ensembles de transactions

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport Big Data Analytics In Banking Market comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport Big Data Analytics In Banking Market est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

