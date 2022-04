Scénario commercial 2022 du marché du livre électronique – Amazon.com, Inc., Rakuten Kobo Inc., Apple Inc., Barnes and Noble LLC, Smashwords Inc.

Le rapport examine le scénario actuel du marché des livres électroniques et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. E-Book Market couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché mondial du livre électronique (ci-après, le marché étudié) était évalué à 18,13 milliards USD en 2020, et il devrait atteindre 23,12 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 4,9 %, au cours de la période de prévision (2021 -2026).

Le marché du livre électronique est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Amazon.com, Inc., Rakuten Kobo Inc., Apple Inc., Barnes and Noble LLC, Smashwords, Inc., Blurb Inc., BookBaby (DIY Media Group, Inc.), Lulu Press, Inc., Macmillan Publishers Ltd ., Scribd Inc. Entre autres.

Développements clés :

– Juin 2020 – Amazon offre actuellement deux mois gratuits de Kindle Unlimited lorsque quelqu’un s’inscrit au service. Kindle Unlimited est un service d’abonnement d’Amazon avec une collection de plus d’un million de livres, ainsi que des magazines sélectionnés tels que Time et National Geographic, et une narration audible sur certains titres.

– Mai 2020 – Katha, une organisation indienne qui produit des livres pour enfants depuis 1988, s’est associée à Kindle et a mis ses 15 livres à disposition sur la plateforme numérique. En utilisant des visuels attrayants et des narrations imaginatives, les livres pour enfants Kathas offrent des moyens d’explorer les similitudes et différences existant dans le monde.

– Décembre 2019 – Smashwords a lancé Smashwords Presales, un nouvel outil de lancement de livres qui exploite une technologie en instance de brevet pour permettre la création, la gestion et le merchandising des préventes de livres électroniques. Une prévente d’ebook permet aux lecteurs d’acheter et de lire un nouveau livre avant la date de sortie publique.

Segmentation du marché :

Segmenter par type

Fiction Non-fiction et littérature

éducative Livres pour enfants Bandes dessinées et romans graphiques Autres Segmenter par application Utilisation commerciale à domicile



Tendances clés du marché :

Utilisation accrue des appareils électroniques

– L’augmentation du nombre d’appareils lisibles portables tels que les téléphones intelligents et les tablettes devrait être le principal facteur de croissance du marché mondial des livres électroniques. Les consommateurs préfèrent les livres électroniques aux livres en raison de la fragilité des livres à l’usure, du besoin de soins adéquats et du coût élevé.

– La numérisation des livres et son accessibilité sur Internet devraient créer un environnement innovant pour offrir une expérience en temps réel aux lecteurs. Les lecteurs de livres électroniques qui possèdent des tablettes ou des liseuses sont susceptibles de lire des livres électroniques sur ces appareils, mais les consommateurs disposant d’ordinateurs ou de téléphones portables se tournent parfois également vers ces plates-formes.

