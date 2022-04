Croissance et perspectives du marché des modules d’alimentation intelligents (IPM) en 2022 – Mitsubishi Electric Corp., Infineon Technologies AG, Fuji Electric Co. Ltd, Fairchild Semiconductors

Le rapport examine le scénario actuel du marché Module de puissance intelligent (IPM) et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché du module de puissance intelligent (IPM) couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché mondial des modules d’alimentation intelligents (IPM) a enregistré un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision (2021-2026).

Le marché des modules de puissance intelligents (IPM) est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Mitsubishi Electric Corp., Infineon Technologies AG, Fuji Electric Co. Ltd, Fairchild Semiconductors (ON Semiconductor – société mère), Semikron Elektron-ik GmbH & Co. KG, ROHM Co. Ltd, Vincotech GmbH, Future Electronics Inc., ST Microelectronics NV, Powere-x Inc., ON Semiconductor Corporation entre autres.

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082591635/intelligent-power-module-ipm-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026/inquiry?Mode=Iris

Développements clés :

– Avril 2018 – Mitsubishi Electric Corporation a annoncé son intention de lancer un module d’alimentation intelligent (IPM) à montage en surface MISOPTM (Mitsubishi Electric intelligent small outline power module) qui facilitera la mise en œuvre de systèmes d’onduleurs à faible coût.

– Février 2018 – Molex et INVECAS ont conclu un partenariat de collaboration pour développer le module média d’infodivertissement automobile pour les véhicules intelligents

Segmentation du marché :

Segmenter par type

Jusqu’à 600 V

1 200 V

Au-dessus de 1 200 V

Segmenter par application

Consommateur

Industriel

Tendances clés du marché :

L’énergie renouvelable pour stimuler le taux d’adoption des modules d’alimentation intelligents Les

applications IPM dans le secteur des énergies renouvelables incluent l’utilisation dans les onduleurs d’éoliennes (off-shore et on-shore), les onduleurs photovoltaïques et les micro-onduleurs.

– On s’attend à ce qu’environ un tiers des besoins énergétiques mondiaux soient satisfaits par les énergies solaires et éoliennes d’ici 2040. Ce facteur devrait avoir un impact significatif sur le marché étudié, car l’IPM constitue un élément essentiel de ces architectures électriques.

– Avec plus de 100 pays produisant de l’énergie éolienne et une multiplication par dix prévue de la production mondiale d’électricité éolienne, le marché étudié devrait connaître un coup de pouce

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082591635/intelligent-power-module-ipm-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026?Mode=Iris

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché du module de puissance intelligent (IPM) comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché du module d’alimentation intelligent (IPM) est la source crédible pour obtenir l’étude de marché qui accélérera de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. prévisions statistiques, paysage concurrentiel, segmentation détaillée, tendances clés et recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com