Marché du périmètre défini par logiciel Nouveaux développements et progrès technologiques 2022 à 2026: Perimeter 81, ZScaler, Cisco Systems, Inc, Okta, Inc, APPGate, Check Point, Broadcom (Symantec), Cato Networks Limited

Le rapport examine le scénario actuel du marché mondial du périmètre défini par logiciel et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché mondial du périmètre défini par logiciel couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché mondial du périmètre défini par logiciel devrait croître à un TCAC de 5 % sur la période de prévision 2021 à 2026.

Le marché mondial du périmètre défini par logiciel est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Perimeter 81, ZScaler, Cisco Systems, Inc, Okta, Inc, APPGate, Check Point, Broadcom (Symantec), Cato Networks Limited, Unisys Corporation, Fortinent Corporation, Palo Alto Networks Inc., Safe-T Group Limited, Akamai Technologies , Inc (Soha Systems), Verizon Communications (Vidder) entre autres.

Développements clés :

– Avril 2020 – Okta, Inc. a conclu des partenariats stratégiques avec les principaux fournisseurs de protection et de gestion des terminaux VMware Carbon Black, CrowdStrike et Tanium. Les nouveaux partenariats d’intégration fournissent un large éventail de signaux de risque d’appareil à Okta Identity Cloud, permettant aux entreprises de combiner la détection des risques des terminaux avec l’identité de l’utilisateur pour offrir une sécurité d’accès inégalée. Rendues possibles grâce à la nouvelle application Okta Verify et au service Okta Devices Platform, ces intégrations ouvrent la voie à une meilleure analyse des risques et à des décisions d’accès dans un environnement Zero Trust.

– Mars 2020 – AppGate, la société de cybersécurité a signé un accord de distribution avec Promark, un premier distributeur américain à valeur ajoutée. Il distribuera AppGate SDP, une solution de périmètre défini par logiciel unique et robuste, parmi sa base croissante de partenaires de distribution aux États-Unis. AppGate SDP aidera les clients Promark à remplacer la technologie de réseau privé virtuel (VPN) inadéquate et à gérer en toute sécurité l’accès à distance et les migrations vers le cloud.

Tendances clés du marché :

Le secteur BFSI connaîtra une croissance significative

– L’adoption à grande échelle de la numérisation dans tous les secteurs a également touché le secteur financier, et la plupart des banques migrent leurs données, leurs processus et leur infrastructure vers le cloud hybride pour bénéficier à la fois, sur site et mise en œuvre du cloud hors site.

– L’adoption rapide des appareils électroniques et la forte pénétration d’Internet ont également alimenté la croissance des services numériques et accru les attentes des clients en matière de facilité de paiement, de disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de stockage sécurisé et d’interopérabilité. Cela a créé une opportunité de maintenir une relation multicanal avec les clients à un coût très réduit. Le cloud computing a également raccourci les cycles de développement de nouveaux produits et permet une réponse plus rapide et plus efficace aux besoins des clients.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial du périmètre défini par logiciel comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché mondial du périmètre défini par logiciel est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre entreprise. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

