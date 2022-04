Marché du système de gestion des balises 2022 Perspectives et perspectives concurrentielles – Google Inc., Adobe Inc., Tealium, Inc., Ensighten Inc., Qubit Digital Ltd., Signal Group Inc., Hub’Scan Inc.

Le rapport examine le scénario actuel du marché du système de gestion des balises et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Tag Management System Market couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché du système de gestion des balises était évalué à 636,27 millions USD en 2020 et devrait atteindre 887,35 millions USD d’ici 2026, à un TCAC de 5,7% sur la période de prévision 2021-2026.

Le marché du système de gestion des balises est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Google Inc., Adobe Inc., Tealium, Inc., Ensighten Inc., Qubit Digital Ltd., Signal Group Inc., Hub’Scan Inc., Piwik Pro Sp. z oo, OpenX Software Ltd., Fjord Technologies SAS, Oracle Corporation, Datalicious Pty Ltd., IBM Corporation, Yottaa, Inc., entre autres.

Développements clés :

– Mai 2019 – Tealium, Inc., un acteur clé de l’orchestration des données clients en temps réel, a levé un financement de 55 millions USD mené par Silver Lake Waterman, le fonds de capital-développement de Silver Lake. ABN AMRO Digital Impact Fund, Declaration Partners, Parkwood et les investisseurs existants sont quelques autres qui ont participé à la série de financement. Ce financement devrait être utilisé pour étendre l’écosystème d’intégration de données de l’entreprise, accélérer le développement de nouveaux produits et intensifier les activités d’expansion mondiale.

– Mars 2018 – Les spécialistes marketing australiens de Salesforce ont déployé leur propre plate-forme de gestion des données (DMP) après avoir testé avec succès la technologie acquise dans ses opérations australiennes. Cette offre devrait améliorer l’efficacité des médias parmi toutes les équipes marketing du monde entier.

Segmentation du marché :

Segment par type

Cloud

sur site

Segment par application

BFSI Commerce de

détail et commerce électronique

Santé

Fabrication

Médias et divertissement

Télécommunications et informatique

Autres

Tendances clés du marché :

Les systèmes de gestion des balises joueront un rôle important dans le secteur de la vente au détail et du commerce électronique

– Les systèmes de gestion des balises aident les détaillants à maintenir un balisage précis et complet pour la variété d’éléments sur leurs sites Web. Ces systèmes aident également les détaillants à acquérir une compréhension plus approfondie des exigences des consommateurs, répondant ainsi à leurs attentes en matière d’expérience omnicanale personnalisée.

– Dans un marché de détail aussi concurrentiel, la nécessité d’acquérir de nouveaux clients et de fidéliser les clients existants devient cruciale pour les détaillants. LLBean, une société de vente au détail privée, utilise les solutions Tealium pour mieux aligner les traitements des clients sur tous les points de contact numériques et améliorer les performances de ses programmes de navigation et d’abandon de panier.

