Analyse concurrentielle du marché des capteurs de vision, perspectives d’avenir et prévisions de croissance 2026: Cognex Corporation, Teledyne Technologies, Keyence Corporation, Sick AG

Le rapport examine le scénario actuel du marché des capteurs de vision et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Vision Sensor Market couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché des capteurs de vision devrait enregistrer un TCAC de 12 % sur la période de prévision (2021-2026).

Le marché des capteurs de vision est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Cognex Corporation, Teledyne Technologies, Keyence Corporation, Sick AG, Balluff GmbH, Baumer Holding AG, Ifm Electronic GmbH, Leuze Electronic GmbH & Co. Kg, Pepperl Fuchs GmbH, Hans Turck GmbH & Co. Kg, Basler AG, Datalogic SPA Entre autres.

Développements clés :

– Octobre 2018 – Baumer a lancé sa nouvelle série de caméras de polarisation GigE et USB 3.0 CX basées sur CMOS qui exploitent les propriétés de polarisation de la lumière, permettant une variété de nouvelles applications industrielles de traitement d’image, telles que le contrôle de la qualité du verre, du tissu en fibre de carbone (CFRP ), ou des surfaces réfléchissantes.

– Sept 2018 – Sick AG a présenté son capteur Visionary-T DT. Il s’agit d’un capteur de vision 3D qui utilise la technologie de temps de vol (TOF) pour détecter la présence ou l’absence d’objets 3D. Avec une portée de détection allant jusqu’à 50 mètres sur 45 mètres à une distance de 40 mètres, le Visionary-T DT est idéal pour les systèmes d’avertissement de collision sur les chariots élévateurs, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les chariots (AGC).

– Juillet 2018 – Keyence a lancé une nouvelle série IV-H de capteurs de vision qui augmente la stabilité et la fonctionnalité de l’inspection visuelle. La nouvelle série IV-H de capteurs de vision devrait généralement remplacer plusieurs capteurs pour une solution tout-en-un pour les applications avec diverses pièces à détecter.

Segmentation du marché :

Segmentation par type :

Capteurs de détection Capteurs

OCR Capteurs de

comptage Capteurs de

mesure

Autre

Segmentation par application :

Électronique

Industrielle

Santé

Aérospatiale

Tendances clés du marché :

L’automobile devrait connaître une croissance significative

– L’industrie automobile devrait avoir une demande importante de capteurs de vision en raison de la demande croissante de ces capteurs dans les applications d’identification, d’inspection et de localisation. L’examen de diverses pièces et composants, l’identification des composants défectueux, le désalignement des pièces et des composants et le guidage des bras robotiques pour effectuer des tâches complexes sur la chaîne de montage seront quelques-unes des applications critiques qui stimuleront la demande de capteurs de vision de cette industrie.

– La numérisation industrielle est considérée comme l’un des critères essentiels pour optimiser les processus de fabrication des robots, des machines industrielles et des installations de traitement.

– DENSO Corporation, un fabricant mondial de composants automobiles, dont le siège est situé dans la ville de Kariya, au Japon, a développé un petit capteur de vision stéréo qui améliore la sécurité des véhicules compacts. Le capteur est le plus petit capteur de vision stéréo automobile au monde et est utilisé dans Smart Assist III, un système d’évitement de collision conçu pour le nouveau Daihatsu Tanto.

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché des capteurs de vision comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

