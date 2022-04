Développements mondiaux du marché des systèmes inertiels dans l’énergie et les infrastructures 2022 – Analog Devices Inc., Bosch Sensortec GmbH, ST Microelectronics NV, Honeywell International Inc., Invensense Inc.

Le rapport examine le scénario actuel du marché des systèmes inertiels dans l’énergie et les infrastructures et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Systèmes inertiels sur le marché de l’énergie et des infrastructures couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché des systèmes inertiels dans l’énergie et les infrastructures était évalué à 1,13 milliard USD en 2020, et il devrait atteindre 2,33 milliards USD d’ici 2026 et croître à un TCAC de 12,9 % sur la période de prévision (2021-2026).

Le marché des systèmes inertiels dans l’énergie et les infrastructures est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Analog Devices Inc., Bosch Sensortec GmbH, ST Microelectronics NV, Honeywell International Inc., Invensense Inc., Northrop Grumman Corporation, Safran Group (SAGEM), Silicon Sensing Systems Ltd, Vector NAV Technologies, Thales Group, entre autres.

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082591901/inertial-systems-market-in-energy-and-infrastructure-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026/inquiry?Mode= Iris

Développements clés :

– Juin 2019 – Le fabricant de capteurs ACEINNA a lancé son nouveau capteur d’unité de mesure inertielle open source destiné aux applications hors route autonomes, à la construction, aux infrastructures énergétiques et aux véhicules agricoles. L’OpenIMU300RI est une unité de mesure inertielle (IMU) robuste et scellée, open source, à neuf degrés de liberté. Les solutions de positionnement précis d’ACEINNA sont des systèmes de détection inertielle open source basés sur MEMS qui permettent des systèmes de navigation faciles à utiliser et précis au centimètre près.

– Juin 2019 – Au CES de Las Vegas, Nevada, Bosch Sensortec a annoncé le BMI270, une unité de mesure inertielle (IMU) intelligente ultrabasse consommation spécifiquement destinée aux applications portables. Il offre un décalage de l’accéléromètre et des performances de sensibilité fortement améliorés, rendus possibles par la toute dernière technologie de processus Bosch MEMS.

Tendances clés du marché :

Les MEM maintiendront une croissance significative du marché dans le secteur pétrolier et gazier

– Dans l’industrie pétrolière et gazière, l’exploration et l’étude sont l’une des tâches les plus importantes. Les ordinateurs, avec l’aide de MEM et d’autres équipements complémentaires, facilitent l’activité d’exploration dans l’océan. Dans les océans profonds, obtenir des mesures en temps réel de divers paramètres est essentiel et important pour qu’une entreprise décide d’aller de l’avant ou d’abandonner l’activité.

– Ces dernières années, les capteurs des systèmes microélectromécaniques (MEMS) ont été largement utilisés dans les domaines de la navigation en raison de leur petite taille, de leur rigidité et de leur faible consommation. Ainsi, la technologie MWD basée sur MEMS a attiré beaucoup d’attention et peut potentiellement être appliquée dans des activités de forage de puits de très petit diamètre dans le secteur pétrolier et gazier avec une précision satisfaisante.

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082591901/inertial-systems-market-in-energy-and-infrastructure-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026?Mode=Iris

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché des systèmes inertiels dans l’énergie et les infrastructures comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché des systèmes inertiels dans l’énergie et les infrastructures est la source crédible pour obtenir l’étude de marché qui accélérera de manière exponentielle votre entreprise. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. prévisions statistiques, paysage concurrentiel, segmentation détaillée, tendances clés et recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com