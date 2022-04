Analyse du marché de la voix sur 5G (Vo5G) 2022 par les acteurs mondiaux et les tendances – Huawei Technologies Co. Ltd., MACOM Technology Solutions Inc, Fujitsu Limited, NEC Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché Voix sur 5G (Vo5G) et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Voice-over-5G (Vo5G) Market couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de la voix sur 5G (Vo5G) était évalué à 2,15 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 145,99 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 98,9 % au cours de la période de prévision (2021-2026).

Le marché de la voix sur 5G (Vo5G) est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Huawei Technologies Co. Ltd., MACOM Technology Solutions Inc., Deutsche Telekom AG, AT&T Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SK Telecom Co. Ltd., Nokia Corporation, Marvell Technology Group Ltd., Fujitsu Limited, NEC Corporation, entre autres .

Développements clés :

– En avril 2019, un opérateur espagnol, Orange Espagne, et ZTE ont conclu leur appel voix et données sur un réseau 5G autonome en Europe avec 5G New R En avril 2019, un opérateur espagnol, Orange Espagne, et ZTE ont conclu leur appel voix et données sur un réseau 5G autonome en Europe, avec une station de base 5G New Radio, un réseau central 5G et des appareils de test. Ils ont atteint des vitesses de 876 Mbps pour un combiné mono-utilisateur et de 3,2 Gbps pour 12 combinés, simultanément. De plus, en mai 2019, Huawei a terminé son appel VoNR, qui a été effectué à l’aide de téléphones Huawei Mate 20X 5G, représentant un réseau 5G autonome (SA).

– En décembre 2019, Ericsson a réalisé la viabilité de la 5G autonome, suite à la réussite de son test d’interopérabilité VoNR avec MediaTek. Le test a utilisé des solutions d’Ericsson et du chipset commercial Dimensity 1000 de MediaTeks, déployées sur une bande TDD de 3,5 GHz. Alors que les opérateurs, comme Verizon, ont annoncé leur intention de passer progressivement au mode autonome (SA NR), où la dépendance à l’infrastructure de base 4G est absente, d’ici 2020.

Aperçu du marché:

Voice over 5G ou Vo5G fait référence aux services vocaux accessibles via la cinquième génération de technologies mobiles. Bien que les services de données soient à l’origine de l’évolution de la 5G, les solutions basées sur la communication voix/vidéo représentent toujours une part importante des services des opérateurs de télécommunications. Outre la prise en charge de l’Internet des objets (IoT), du cloud et des services AR/VR, l’adoption croissante du réseau 5G devrait également redéfinir l’architecture des services vocaux pour les fournisseurs de services de télécommunications et leurs clients.

Segmentation du marché :

Segment par type

Basé

sur le cloud sur site

Segment par application

Informatique et télécommunications

BFSI

Transport

Commerce numérique

Médias et divertissement

Autres

Tendances clés du marché :

La commercialisation de la 5G est le moteur du marché étudié

– En 2019, Nokia a créé le premier réseau d’accès radio 5G en direct, déployé commercialement et basé sur le cloud en Amérique du Nord.

– En août 2017, Huawei a signé un protocole d’accord (MOU) avec Festo, pour explorer conjointement l’application du réseau 5G dans l’industrie manufacturière et promouvoir la transformation numérique de l’industrie manufacturière avec la technologie de découpage du réseau 5G. Ce protocole d’accord était principalement basé sur la robotique cloud 5G pour tester le concept Robot-as-a-Service (RaaS), qui fait également partie de l’offre de services basés sur la voix dans les usines intelligentes.

– En août 2019, Samsung Electronics et SK Telecom ont démontré l’utilisation de la technologie 5G pour améliorer les expériences de course automobile en direct, avec l’aide des solutions 5G mmWave de bout en bout de Samsung, y compris les stations de base 5G New Radio (NR). Le même équipement est en exploitation commerciale aux États-Unis depuis le premier semestre 2019. Les entreprises ont utilisé la capacité de diffusion vidéo en direct pour diffuser plusieurs vues de la course en temps réel sur T Live Caster 5G, la solution de diffusion en direct de SK Telecoms.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché de la voix sur 5G (Vo5G) comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché de la voix sur 5G (Vo5G) est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

