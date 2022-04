Réalité virtuelle sur le marché des jeux Dernières tendances, opportunités commerciales et portée 2022 à 2026 : HTC Vive, Valve Corporation, Intel Corporation, Microsoft Corporation, Samsung Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché mondial de la réalité virtuelle dans les jeux et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Global Virtual Reality In Gaming Market couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

La réalité virtuelle (VR) sur le marché des jeux devrait croître à un TCAC de 32,75 % sur la période de prévision (2021 – 2026).

Le marché mondial de la réalité virtuelle dans les jeux est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Oculus VR (Facebook Technologies LLC), HTC Vive, Valve Corporation, Intel Corporation, Virtuix Omni, Nintendo Co Limited, Microsoft Corporation, Samsung Corporation, Google LLC, entre autres.

Développements clés :

– Mai 2020 – Apple Inc. a acquis NextVR, une startup qui fournit du contenu sportif et autre pour les casques de réalité virtuelle. L’acquisition aidera Apples à développer des casques VR et AR avec le logiciel et le contenu qui les accompagnent.

– Février 2020 – Facebook a acquis le studio Bay Area VR Sanzuru Games. L’acquisition aidera Facebook à explorer les studios de jeux VR, car Sanzuru Games a créé un total de quatre titres pour l’Oculus Rift, dont Asgards Wrath et Marvel Powers United VR. En outre, il a créé un certain nombre de titres sur consoles et systèmes mobiles, publiant des jeux structurés autour de leur propre IP aux côtés de titres sous licence pour des propriétés, comme Sonic et Spyro.

Segmentation du marché :

Segmenter par type

Jeux d’ aventure Jeux d’

action Jeux de

course Jeux de

rôle

Autres

Segmenter par application



Commerce privé

Autres

Tendances clés du marché :

Plate-forme mobile haut de gamme pour détenir une part de marché importante

– Le jeu de réalité virtuelle (VR) mobile est l’expérience la plus abordable pour les consommateurs qui souhaitent explorer le jeu VR sans dépenser une somme d’argent substantielle. De plus, la portabilité et la base d’installation massive d’utilisateurs de smartphones, à travers le monde, conduisent à son adoption généralisée. Selon Plink, il y a environ 2,2 milliards de joueurs mobiles dans le monde.

– Avec le nombre croissant de joueurs mobiles, le marché des jeux VR mobiles devrait gagner en popularité car les joueurs proposent divers accessoires, tels qu’un visiocasque pour une expérience de jeu VR fluide pour les joueurs mobiles.

– Les casques VR les plus connus pour les téléphones mobiles sont Samsung Gear et Google Daydream. Le prix inférieur par rapport aux casques pour console et PC et les casques mobiles sont souvent fournis avec des téléphones haut de gamme sont des facteurs essentiels qui stimulent le marché. Selon l’initié 3D, d’ici 2020, on estime que le nombre de casques VR vendus atteindra jusqu’à 82 millions d’unités.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché mondial de la réalité virtuelle dans les jeux comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché mondial de la réalité virtuelle dans les jeux est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre entreprise. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

