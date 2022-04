Perspectives précises du marché TSV 3D et 2.5D 2022 – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Samsung Electronics Co. Ltd, Toshiba Corp., Pure Storage Inc., ASE Group

Le rapport examine le scénario actuel du marché 3D TSV et 2.5D et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. 3D TSV and 2.5D Market couvre un aperçu détaillé de plusieurs facteurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché 3D TSV et 2.5D devrait enregistrer un TCAC de 35,3% sur la période de prévision de 2021 à 2026.

Le marché 3D TSV et 2.5D est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Samsung Electronics Co. Ltd, Toshiba Corp., Pure Storage Inc., ASE Group, Amkor Technology, Inc., United Microelectronics Corp., STMicroelectronics NV, Broadcom Ltd, Intel Corporation, Jiangsu Changing Electronics Technology Co. Ltd entre autres.

Développements clés :

– Mars 2020 – TSMC, basé à Taiwan, a collaboré avec Broadcom, basé aux États-Unis, pour introduire une plate-forme Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) améliorée, une technologie de conditionnement basée sur l’interposeur 2.5D IC TSV, qui prend en charge le premier et le plus grand de l’industrie interposeur complet de taille de réticule 2x. Selon l’entreprise, la capacité de mémoire et la bande passante plus élevées le rendent idéal pour les applications gourmandes en mémoire, telles que l’apprentissage en profondeur, les charges de travail de réseau 5G et les centres de données économes en énergie. La nouvelle technologie offre également un espace supplémentaire et une flexibilité et un rendement accrus pour les conceptions ASIC complexes.

– Février 2020 – Samsung Electronics a annoncé le lancement sur le marché de Flashbolt, sa mémoire à bande passante élevée de troisième génération 2E (HBM2E). Le nouveau HBM2E de 16 gigaoctets (Go) est particulièrement adapté pour optimiser les systèmes de calcul haute performance (HPC) et aider les fabricants de systèmes à faire progresser rapidement leurs superordinateurs, leurs systèmes graphiques de pointe d’analyse de données basés sur l’IA. Ce boîtier HBM2E est interconnecté dans un arrangement précis de plus de 40 000 micro-bosses TSV, chaque matrice de 16 Go contenant plus de 5 600 de ces trous microscopiques.

Segmentation du marché :

Segment par type

Mémoire

MEMS

Capteurs d’image CMOS

Imagerie et optoélectronique

Emballage LED avancé

Autres

Segment par application

Électronique grand public Technologies de l’

information et de la communication

Automobile

Militaire

Aéronautique et défense

Autres

Tendances clés du marché :

L’électronique grand public devrait détenir une part importante

– L’électronique grand public est l’un des segments les plus importants et devrait croître à un rythme considérable en raison du nombre croissant de smartphones, tablettes et autres appareils portables. Selon Jefferies and Company, les expéditions mondiales de smartphones devraient atteindre 2,45 milliards d’unités d’ici la fin de 2020. En raison des progrès technologiques dans les principaux secteurs, la taille des produits, tels que les appareils de jeu et les combinés sans fil, encourage les fabricants à produire des miniatures. produits de grande taille, contribuant ainsi à la croissance du marché. L’évolution des écrans tactiles et d’autres fonctionnalités avancées empilées derrière l’écran, telles que les capteurs d’empreintes digitales et les capteurs de pression intégrés, sont des éléments essentiels pour différencier l’électronique grand public sur le marché qui attirent de nouveaux acheteurs.

– Samsung a présenté sa Galaxy Watch, une smartwatch avec un modèle Bluetooth ou LTE autonome. De plus, Huami Corporation, une entreprise basée sur les données biométriques et d’activité avec une expertise significative dans la technologie portable intelligente, a également lancé l’Amazfit Verge et la montre intelligente Amazfit. Selon la Consumer Technology Association, les ventes unitaires de smartwatch ont atteint 141 millions (ventes unitaires) en 2018, contre 75 millions en 2017, ce qui devrait contribuer à la demande de TSV 3D. La demande d’électronique grand public basée sur l’IdO pourrait continuer à gagner du terrain, en particulier en Europe. Cette croissance peut être attribuée à la tendance croissante à la miniaturisation et au besoin continu de connectivité.

