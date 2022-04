Analyse du marché des équipements d’inspection de cartes de circuits imprimés 2022 par les principaux fabricants – Nordson YESTECH Inc, Cognex Corporation, Vision Engineering Inc, ViTrox Corp Bhd, Omron Electronics LLC

Le rapport examine le scénario actuel du marché des équipements d’inspection de circuits imprimés et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché des équipements d’inspection de circuits imprimés couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché mondial des équipements d’inspection des circuits imprimés (PCB) devrait enregistrer un TCAC de 16% au cours de la période de prévision (2021-2026).

Le marché des équipements d’inspection de circuits imprimés est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Nordson YESTECH Inc, Cognex Corporation, Vision Engineering Inc, ViTrox Corp Bhd, Omron Electronics LLC, Manncorp Inc., Gardien Services Inc, entre autres.

Développements clés :

– Octobre 2019 – Inspectis AB présentera sa gamme complète d’inspection par microscope vidéo et d’accessoires, y compris les produits d’inspection de la gamme 4K pour l’électronique PCB, à productronica, en Allemagne.

– Mai 2019 – Vision Engineering a lancé LVC400, le premier système de mesure vidéo 3 axes entièrement automatisé. Il est idéal pour la mesure automatisée et l’inspection des PCB.

– Décembre 2018 – Dorigo Systems a intégré le système Zenith 3D AOI dans ses lignes d’assemblage de cartes de circuits imprimés (PCB) à grande vitesse, offrant une véritable inspection optique 3D. La série Zenith fournit des résultats supérieurs en mesurant chaque aspect du composant et du joint de soudure conformément aux normes IPC-A-610

Segmentation du marché :

Segment par type

Inspection optique automatique (AOI) Inspection

automatique par rayons X (AXI)

Segment par application

Électronique

Automobile

Autre

Tendances clés du marché :

Inspection aux rayons X pour gagner une part majoritaire

– Dans l’inspection des PCB, les rayons X sont massivement utilisés dans le processus d’assemblage des PCB afin de tester la qualité des PCB, ce qui est l’une des étapes les plus importantes pour les fabricants de PCB axés sur la qualité.

– ViTrox fournit une inspection par rayons X 3D avancée (série V810i) qui est spécialement conçue pour répondre aux différentes tailles d’assemblage de circuits imprimés. Il permet un examen au niveau du micron avec un débit maximal.

– Viscom propose un système 3D AXI qui se distingue par une manipulation rapide et une qualité d’image 3D jusqu’à 3 PCB. Il est idéal pour une utilisation dans les lignes de production qui nécessitent un débit élevé malgré une inspection approfondie des joints de soudure cachés.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché des équipements d’inspection de circuits imprimés comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché des équipements d’inspection de circuits imprimés est la source crédible pour obtenir l’étude de marché qui accélérera de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

