Croissance massive du marché de l’éclairage pour salles blanches d’ici 2022-2026 Principaux acteurs: Signify Holding, Wipro Lighting, Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd., Eaton Corporation Inc

Le rapport examine le scénario actuel du marché Éclairage de salle blanche et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché de l’éclairage de salle blanche couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de l’éclairage des salles blanches devrait enregistrer un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision (2021-2026).

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082592852/cleanroom-lighting-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026/inquiry?Mode=Iris

Le marché de l’éclairage des salles blanches est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Signify Holding, Wipro Lighting, Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd., Eaton Corporation Inc, Light Factory Sp. z oo, Terra Universal Inc, Solite Europe Ltd, Paramount Industries, Kenall Manufacturing., AB Fagerhult entre autres.

Développements clés :

– Juin 2020 – Le LUG SA, une entreprise de solutions d’éclairage professionnelles, a lancé PureLight LUG – une famille de luminaires UV-C pour d’excellents résultats de stérilisation de la pièce. Il est capable d’atteindre différents coins, sous forme de rayons réfléchis, et élimine jusqu’à 99,9% des bactéries et virus dans la pièce.

– Juin 2020 – Kenall Manufacturing a annoncé l’élargissement de son offre de luminaires étanches pour salles blanches avec les NOUVEAUX SimpleSeal CSERO et CSERI. Ces produits sont conçus pour protéger l’intégrité de toutes les marques de salles blanches, en créant une lumière vive et uniformément diffusée pour améliorer le confort des travailleurs et augmenter la productivité.

– Octobre 2019 – Signify a annoncé l’acquisition de l’unité commerciale d’éclairage d’Eaton connue sous le nom de Cooper pour 1,4 milliard USD en espèces. Signify a déclaré que l’acquisition renforcera sa position sur le marché nord-américain.

Segmentation du marché :

Segment par type

LED

Fluorescent

Autres

Segment par application

Santé et sciences de la vie

Fabrication industrielle

Agroalimentaire et boissons

Autres

Tendances clés du marché :

Le segment des soins de santé et des sciences de la vie devrait connaître une croissance significative

– Un secteur en plein essor de l’industrie des soins de santé est l’ingénierie des vaccins. La demande augmente dans ce nouveau type de médecine, tout comme la demande de nouveaux laboratoires de R&D conçus avec la technologie des salles blanches . Par exemple, en 2019, le gouvernement britannique a annoncé le développement du Vaccines Manufacturing Innovation Center (VMIC), dans la région d’Oxford, utilisant la technologie Cleanroom, qui devrait être achevé en 2022.

– En raison de la recherche et du développement de nouveaux médicaments à travers le monde par des sociétés pharmaceutiques de premier plan pour diverses maladies comme le cancer, le Covid-19 et d’autres maladies mortelles, le marché de l’éclairage des salles blanches devrait croître car ils sont développés dans un environnement contrôlé qui peuvent être fournis par les salles blanches. Par exemple, en février 2020, la nouvelle salle blanche de Thermo Fisher Scientific, Inc. à Lexington a été rénovée pour le développement, testant une houle comme fabrication de vecteurs viraux afin de produire des médicaments pour les maladies rares.

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082592852/cleanroom-lighting-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026?Mode=Iris

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché de l’éclairage de salle blanche comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché de l’éclairage de salle blanche est la source crédible pour obtenir l’étude de marché qui accélérera de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. prévisions statistiques, paysage concurrentiel, segmentation détaillée, tendances clés et recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com