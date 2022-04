Évaluation stratégique du marché de la sécurité Zero Trust 2022 – Cisco Systems Inc., Palo Alto Networks Inc., Vmware Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Microsoft Corporation, IBM Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché de la sécurité Zero Trust et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Zero Trust Security Market couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de la sécurité Zero Trust devrait enregistrer un TCAC de 18 % au cours de la période de prévision (2021-2026).

Le marché de la sécurité Zero Trust est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Cisco Systems Inc., Palo Alto Networks Inc., Vmware Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Microsoft Corporation, IBM Corporation, Google Inc., Check Point Software Technologies Ltd, Blackberry Limited, Akamai Technologies Inc., Centrify Corporation, Okta Inc., Fortinet Inc., Sophos Group PLC, Cyxtera Technologies Inc. Entre autres.

Développements clés :

– Avril 2020 – Google a mis à disposition BeyondCorp Remote Access, marquant son premier produit commercial basé sur l’approche zéro confiance de la sécurité réseau que Google a lancée et utilisée en interne depuis près d’une décennie. Le service basé sur le cloud permet aux employés d’accéder aux applications Web internes à partir de la plupart des appareils et de n’importe quel emplacement, sans un réseau privé virtuel (VPN) d’accès à distance traditionnel.

– Février 2020 – BlackBerry Limited a lancé la plate-forme BlackBerry Spark avec l’ajout d’une couche de sécurité unifiée des terminaux, qui peut fonctionner simultanément avec la gestion centralisée des terminaux de l’entreprise pour offrir une sécurité zéro confiance. La plate-forme BlackBerry Spark tire parti de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et de l’automatisation pour offrir une prévention et une résolution améliorées des cybermenaces et offre une visibilité sur les postes de travail, les terminaux mobiles, les serveurs et l’IoT.

Tendances clés du marché :

BFSI devrait détenir une part importante

– L’industrie BFSI est fréquemment confrontée à des attaques sophistiquées et persistantes, notamment des logiciels malveillants, des rançongiciels, des attaques d’ingénierie sociale et de phishing, des logiciels malveillants sans fichier, des rootkits et des attaques par injection. Accen-ture estime une perte moyenne de 18 millions USD par an dans les institutions de services financiers. Les attaques zero-day et les ransomwares sont en augmentation. Les ransomwares, en particulier, peuvent avoir un impact négatif sur les flux de travail financiers, infligeant des temps d’arrêt coûteux et endommageant davantage la réputation des entreprises. Cependant, les institutions financières abandonnent les solutions de sécurité Zero Trust pour renforcer leur posture de sécurité.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché de la sécurité Zero Trust comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport Zero Trust Security Market est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

