Croissance et perspectives du marché des composants à fibre optique en 2022 – Lumentum Operations LLC, Broadcom Corporation, Sumitomo Electric Industries Ltd, II-VI Incorporated, Accelink Technologies Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché des composants de fibre optique et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché des composants de fibre optique couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché des composants de fibre optique devrait croître à un TCAC de 10,7 % sur la période de prévision 2021 à 2026.

Le marché des composants de fibre optique est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Lumentum Operations LLC, Broadcom Corporation, Sumitomo Electric Industries Ltd, II-VI Incorporated, Accelink Technologies Corporation, Oclaro Inc., Acacia Communications, Inc., EMCORE Corporation, Fiber Mountain, Inc, Fujitsu Optical Components Limited, Furukawa Electric Co. , Ltd., NeoPhotonics Corporation, Mwtechnologies LDA, O-Net Tech Group, Shenzhen Nokoxin Technology Co., Ltd., Reflex Photonics Inc., OptiEnz Sensors, LLC, Source Photonics, Inc., entre autres.

Développements clés :

– Avril 2020 – Sumitomo Electric Industries, Ltd. a annoncé avoir acquis la certification Thunderbolt 3 pour ses nouveaux câbles optiques actifs (AOC) auprès d’Intel Corporation, la société qui a établi la norme Thunderbolt 3. Sumitomo Electric a développé des AOC Thunderbolt 3 40 Gbps pour une transmission à haut débit afin de répondre aux besoins de transmission longue distance.

– Février 2020 – Infinera et Lumentum Holdings Inc. (Lumentum), ont annoncé une collaboration pour mettre sur le marché des solutions de réseau basées sur l’optique XR. Doté de la première technologie d’agrégation optique cohérente point à multipoint de l’industrie, l’optique XR est conçue pour perturber l’économie des réseaux optiques en permettant de nouvelles architectures de transport.

Tendances clés du marché :

Câbles à fibre optique pour dominer le marché

– Alors qu’Internet continue de se développer à un rythme exponentiel, la demande d’augmentation de la bande passante augmente également. La demande mondiale pour une bande passante Internet plus élevée présente des opportunités lucratives pour les fournisseurs de câbles à fibre optique, encourageant la croissance du marché, car, selon Equinix, d’ici 2020, la bande passante d’interconnexion mondiale totale devrait passer de 1 144 térabits par seconde en 2016 à 4 991 térabits par seconde d’ici 2020.

– Selon l’UIT en 2019, le nombre d’internautes dans le monde était de 4,13 milliards, contre 3,92 milliards l’année précédente. Une grande quantité d’informations est véhiculée chaque jour sur Internet, avec de plus en plus d’informations telles que le multimédia et la vidéo. Il en résulte un besoin pour une infrastructure de communication telle que des câbles à fibres optiques capables de gérer de grandes quantités de données et de les diffuser efficacement à l’échelle mondiale.

– L’utilisation de la lumière dans les câbles à fibre optique offre plusieurs avantages en matière de sécurité par rapport à un câble en cuivre traditionnel. C’est pourquoi ils sont de plus en plus favorisés dans le monde d’aujourd’hui, car l’accent est plus que jamais mis sur la protection des données sensibles.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché des composants de fibre optique comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché des composants de fibre optique est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

