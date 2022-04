Analyse concurrentielle du marché de la technologie Flip Chip 2022 – Amkor Technology Inc., UTAC Holdings Ltd, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Chipbond Technology Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché de la technologie Flip Chip et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché de la technologie Flip Chip couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de la technologie flip chip devrait enregistrer un TCAC de 5,74 % sur la période de prévision 2021-2026.

Le marché de la technologie Flip Chip est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des sociétés comme Amkor Technology Inc., UTAC Holdings Ltd, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Chipbond Technology Corporation, TF AMD Microlectronics Sdn Bhd, Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd., Powertech Technology Inc., ASE Industrial Holding Ltd. (Siliconware Precision Industries Co., Ltd) entre autres.

Développements clés :

– En août 2019 – Globalfoundries a annoncé qu’elle avait enregistré une puce de test 3D haute densité basée sur Arm qui pourrait permettre un nouveau niveau de performances système et d’efficacité énergétique pour les applications informatiques telles que l’IA/ML et les appareils mobiles grand public haut de gamme et solutions sans fil

– En avril 2019 – UTAC Holdings Ltd a obtenu une licence pour les brevets pertinents relatifs à la technologie de conditionnement iBGA (Imaging Ball Grid Array) auprès d’une société de licences de brevets. L’UTAC et ses filiales ont désormais tous les droits de produire, d’utiliser et de vendre des produits utilisant la technologie d’emballage iBGA qui est revendiquée dans les brevets sous licence.

Tendances clés du marché :

L’industrie militaire et de la défense pour stimuler la croissance du marché

– Les environnements militaires et de défense modernes nécessitent des technologies éprouvées, fiables et évolutives. Les capteurs sont un élément essentiel des technologies car ils fournissent des solutions à l’ensemble de l’écosystème de la défense, y compris des contrôles, des mesures, une surveillance et une exécution complexes.

– Pour les besoins militaires, la nécessité de refroidir les composants jusqu’à 50 K a conduit au développement d’une technologie basée sur les microbosses d’indium. Le contenu des capteurs des systèmes militaires continue de croître, ce qui entraîne des exigences pour la technologie Flip Chip dans les plates-formes informatiques militaires.

– Pour tout radar, le conditionnement et l’assemblage sont les clés d’une mise en œuvre réussie. À mesure que les applications radar prolifèrent, le coût devient critique. Pour l’automobile à ondes millimétriques et les UAV, le coût et l’emballage sont en cours de traitement. Les radars à puce unique et les modules T/R multicanaux deviennent réalisables.

