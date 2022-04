Évaluation stratégique et portée commerciale du marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique 2022 – Cisco Systems Inc., Dell Technologies, Kaspersky Lab, IBM Corporation, Check Point Software Technologies Ltd

Le rapport examine le scénario actuel du marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 1903,59 millions USD en 2020, et il devrait atteindre 2893,40 millions USD d’ici 2026 et enregistrer un TCAC de 7,92% au cours de la période de prévision 2021-2026.

Le marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Cisco Systems Inc., Dell Technologies, Kaspersky Lab, IBM Corporation, Check Point Software Technologies Ltd, Palo Alto Networks Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Trend Micro Inc., FireEye Inc., Paramount Computer Systems LLC, DTS Solutions Inc entre autres.

Développements clés :

– Oct 2020 – Palo Alto Networks a annoncé Prisma Cloud 2.0 qui comprend quatre nouveaux modules de sécurité cloud, renforçant sa position en tant que seule plate-forme de sécurité native cloud (CNSP) complète du secteur. Un CNSP est conçu pour sécuriser les environnements multi-cloud et hybrides et les applications cloud natives intégrant la sécurité tout au long du cycle de vie DevOps.

– Oct 2020 – Dell Technologies s’est associé à NVIDIA pour renforcer leur relation afin de proposer des plates-formes d’accélération GPU plus intelligentes, dans le cadre de la famille de serveurs Dell EMC PowerEdge. La vaste sélection de GPU NVIDIA dans la gamme de serveurs Dell EMC PowerEdge devrait fournir une accélération aux applications basées sur les données dans les GPU.

Tendances clés du marché :

La BFSI détiendra une part importante

– Les banques de la région répondent aux préférences des consommateurs de l’ère numérique en augmentant leurs investissements dans les innovations numériques, tout en se concentrant sur l’amélioration de la sécurité des services bancaires mobiles et de l’expérience utilisateur.

– Par exemple, Emirates NBD (ENBD), l’une des principales banques de la région, a investi 1 milliard d’AED pour la transformation numérique. En outre, les banques, telles que Mashreq et Commercial Bank of Dubai (CB-D), ont été les premières à adopter la transformation numérique.

– La demande de cybersécurité devrait augmenter dans la région africaine, en raison de la croissance du volume non monétaire, alimentée par la croissance de la population âgée de 15 à 24 ans. Ce facteur devrait stimuler les nouveaux systèmes d’argent mobile et de paiement numérique, le Kenya devenant le leader régional dans la mise en œuvre et l’adoption de solutions de paiement mobile, telles que M-Pesa. Pour renforcer cette tendance, ABK Egypt, avec 39 succursales et 85 guichets automatiques à travers le pays, a utilisé la solution de cybersécurité de Cisco pour rester à la hauteur de la transformation numérique du pays.

– De nombreuses banques locales et internationales aux EAU partagent des informations pour réduire les cyberattaques.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre entreprise. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

