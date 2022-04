Perspectives précises du marché européen du stationnement intelligent 2022 – Urbiotica, BMW I Ventures, Daimler Mobility, Parkeon SA, JustPark

Le rapport examine le scénario actuel du marché Europe Smart Parking et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Europe Smart Parking Market couvre un aperçu détaillé de plusieurs facteurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché du stationnement intelligent en Europe devrait atteindre un TCAC de 10,11 % au cours de la période de prévision (2021-2026).

Le marché européen du Smart Parking est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Urbiotica, BMW I Ventures, Daimler Mobility, Parkeon SA, Q-Park, JustPark, Cleverciti, The Engineering Group, Indigo Grpup, entre autres.

Développements clés :

– En juin 2020, Urbiotica a annoncé l’acquisition de Fastprk, une solution de gestion de stationnement de Worldsensing. L’ajout de Fastprk complète le portefeuille de solutions de stationnement intelligentes d’Urbioticas, renforçant sa position de leader dans le secteur et ouvrant de nouvelles opportunités pour pénétrer de nouveaux marchés grâce à la complémentarité qu’offre la technologie Fastprks avec sa double détection et son protocole de communication LoRa.

– En octobre 2019, application Parking, JustPark a levé au moins 7,2 millions lors de son dernier tour de financement participatif auprès de 5549 investisseurs. La société prévoit d’utiliser les fonds pour accélérer son activité principale et se développer sur de nouveaux marchés.

Tendances clés du marché :

Progrès technologiques et augmentation constante des véhicules pour stimuler la croissance du marché

– Selon l’Association européenne des constructeurs automobiles, en 2019, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 1,2 % dans l’UE, atteignant plus de 15,3 millions d’unités au total et marquant la sixième année consécutive de croissance. L’augmentation du nombre de véhicules indique des problèmes de congestion liés aux places de stationnement, qui devraient offrir des opportunités aux vendeurs de stationnement intelligents dans la région.

– En décembre 2019, la demande de voitures particulières a augmenté de 21,7 % dans l’Union européenne, marquant le total de décembre le plus élevé jamais enregistré à ce jour. Une augmentation des ventes de voitures a été observée en France de 27,7 % ainsi qu’en Suède de 109,3 %, en raison de modifications importantes de la composante bonus-malus de la fiscalité basée sur le CO2 pour 2020, tandis que les Pays-Bas (+ 113,9 %) ont décidé d’augmenter la taxe de voitures de société électriques de 4 % à 8 % à partir de janvier 2020. En conséquence, tous les pays de l’UE ont enregistré des taux de croissance substantiels en décembre.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché du stationnement intelligent en Europe comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport Europe Smart Parking Market est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

