Tendances émergentes du marché des services d’infrastructure gérés, opportunités commerciales et perspectives mondiales 2022 à 2026 : Fujitsu Ltd, Cisco Systems Inc., Dell Technologies Inc., IBM Corporation, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché des services d’infrastructure gérés et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché des services d’infrastructure gérés couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché mondial des services d’infrastructure gérés était évalué à 80,45 milliards USD en 2020, et il devrait atteindre 143,23 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 9,95 %, au cours de la période 2021-2026.

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple de copie du rapport :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082591570/managed-infrastructure-services-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026/inquiry?Mode=Iris

Le marché des services d’infrastructure gérés est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Fujitsu Ltd, Cisco Systems Inc., Dell Technologies Inc., IBM Corporation, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft Corporation, TCS Limited, Canon Inc., Alcatel-Lucent SA (Nokia Corporation), Toshiba Corporation, Verizon Communications Inc., Citrix Systems Inc., Deutsche Telekom AG, Xerox Corporation, Ricoh Company Ltd, Lexmark International Inc., Konica Minolta Inc. Entre autres.

Développements clés :

Septembre 2019 – South Slope, une coopérative de télécommunications rurale indépendante, a déployé la plate-forme de la série Cisco NCS5500 pour répondre à ses demandes croissantes de capacité et a utilisé son réseau existant pour fournir des services de données, de voix et de vidéo, ainsi qu’une variété de liaisons Ethernet et cellulaires professionnelles services à ses clients dans tout l’est de Lowa. Pour faciliter la transition, augmenter la puissance du réseau de transport sous-jacent et réduire la complexité opérationnelle, Cisco et South Slope ont créé une solution convergée basée sur la série de routeurs Cisco NCS5500. Avec cette nouvelle solution, South Slope a pu utiliser l’optique de multiplexage intégrée dans la plate-forme de routage pour dépasser les longueurs d’onde de 200G sur le noyau de paquet existant.

Janvier 2019 – IBM Services a signé un accord de services gérés pluriannuel de 540 millions de dollars avec Nordea Bank, une société de services financiers basée en Suède. Nordea peut sous-traiter ses opérations IBM Z à la société. L’accord externaliserait la majorité des services d’infrastructure IBM Z dans cinq pays, où Nordea opère. Les accords permettent également à Nordea d’avoir un accès continu aux dernières avancées technologiques d’IBM, y compris les services cognitifs, tout en maintenant une organisation IBM Z durable en même temps.

Segmentation du marché :

Tendances clés du marché :

Le segment du cloud devrait afficher la plus forte croissance

– L’avènement du déploiement du cloud a apporté des changements dans l’espace des fournisseurs de services d’infrastructure gérés (MISP) et les a amenés à adopter un modèle de prestation de services technologiques sur le cloud public ou privé. Compte tenu des avantages offerts par le cloud, les entreprises recherchent des MISP qui ont des partenariats avec des fournisseurs de cloud (tels que Google, AWS, Microsoft, etc.), pour choisir les bons fournisseurs de cloud, migrer vers le cloud et gérer les services cloud après la transition.

– Avec la demande croissante des entreprises, diverses sociétés, telles que HC (Host Color), ont lancé en 2019 un service d’infrastructure cloud géré. Les services gérés sont disponibles avec des serveurs de cloud public, un cloud hybride et un cloud privé hébergé, où l’infrastructure de clouds gérés comprend l’installation d’un système d’exploitation basé sur Linux ou Windows, la maintenance régulière et les mises à jour des logiciels et des applications.

Parcourez la description complète du rapport et la table des matières sur :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/02082591570/managed-infrastructure-services-market-growth-trends-covid-19-impact-and-forecasts-2021-2026?Mode=Iris

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché des services d’infrastructure gérés comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché des services d’infrastructure gérés est la source crédible pour obtenir l’étude de marché qui accélérera de manière exponentielle votre entreprise. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

Nous proposons également la personnalisation du rapport en fonction des exigences spécifiques du client :

– Analyse gratuite au niveau des pays pour les 5 pays de votre choix.

– Analyse concurrentielle gratuite de 5 acteurs clés du marché.

– 40 heures d’analyse gratuites pour couvrir tout autre point de données.

À propos de nous:

MarketInsightsReports fournit des études de marché syndiquées sur les secteurs verticaux de l’industrie, notamment la santé, les technologies de l’information et de la communication (TIC), la technologie et les médias, les produits chimiques, les matériaux, l’énergie, l’industrie lourde, etc. prévisions statistiques, paysage concurrentiel, segmentation détaillée, tendances clés et recommandations stratégiques.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com