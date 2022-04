Aperçu et perspectives concurrentiels du marché de la télévision en nuage 2022 – Ooyala Inc., Brightcove Inc., NetSuite Inc., Fordela Corp., Amino Technologies PLC

Le rapport examine le scénario actuel du marché Cloud TV et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Cloud TV Market couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de la télévision en nuage était évalué à 1,96 milliard USD en 2020 et devrait atteindre 3,31 milliards USD d’ici 2026 et fonctionner à un TCAC de 9,12 % sur la période de prévision 2021-2026.

Le marché de la Cloud TV est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Ooyala Inc., Brightcove Inc., NetSuite Inc., Fordela Corp., Amino Technologies PLC, DaCast LLC, Kaltura Inc., MatrixStream Technologies Inc., MUVI Television Ltd., Minoto Video Inc., Monetize Media Inc., UpLynk LLC, PCCW Limited, Spectrum (Charter Communications), Liberty Global PLC, entre autres.

Développements clés :

– Avril 2019 – Brightcove Inc, le principal fournisseur de services cloud pour la vidéo, a annoncé la finalisation de l’acquisition de l’activité de plateforme vidéo en ligne d’Ooyala, un fournisseur de technologie vidéo cloud. Cette acquisition stratégique renforce la position de Brightcove dans l’industrie de la vidéo en ligne.

– Juin 2018 – Oracle NetSuite a introduit l’intelligence artificielle (IA) intégrée dans ses produits cloud, tels que l’intégration de données, l’API et le mobile. Cela devrait automatiser les tâches clés de l’organisation, réduire les risques et accélérer l’analyse prédictive.

Aperçu du marché:

Cloud TV est essentiellement une application basée sur le cloud qui diffuse du contenu tel que des chaînes de télévision, des films, des émissions, de la musique et plusieurs autres. Les applications Cloud TV s’installent facilement sur les appareils électroniques personnels et ne nécessitent pas beaucoup de mémoire. Un moteur clé du marché mondial de la télévision en nuage est la capacité de la télévision en nuage à fournir une capacité HD pour la navigation sur Internet, les e-mails, les jeux en ligne et la prise en charge des plates-formes de réseaux sociaux populaires telles que Skype, Twitter et Facebook. De plus, la forte demande de résolution HD dans la consommation de contenu devrait stimuler la croissance du marché. Un autre facteur essentiel de la croissance du marché mondial de la télévision en nuage est la pré-installation d’applications de télévision en nuage de téléviseurs intelligents pour promouvoir l’adoption.

Tendances clés du marché :

Le divertissement et les médias devraient être les principaux domaines d’application

– L’intégration du streaming haute définition et l’absence de retard dans les services de diffusion ont fait grimper les ventes de services cloud par rapport aux décodeurs conventionnels. L’avènement du contenu 3D et de la réalité virtuelle dans les téléviseurs intelligents récemment lancés a créé une toute nouvelle opportunité à saisir pour les fournisseurs de services de télévision en nuage.

– Un humain moyen passe en moyenne 3 heures par semaine sur des activités de divertissement liées au jeu, ce qui devrait augmenter de manière significative avec la réalité virtuelle et le cloud gaming qui devraient avoir un impact sur l’écosystème du jeu. Ces tendances indiquent que l’intégration des services cloud dans les téléviseurs et autres appareils intelligents assure la croissance du marché par une énorme marge au cours de la période de prévision.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport Cloud TV Market comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport Cloud TV Market est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

