Analyse concurrentielle du marché du stockage de nouvelle génération 2022 – D ell Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, NetApp Inc., Hitachi Ltd, IBM Corporation, Toshiba Corp

Le rapport examine le scénario actuel du marché du stockage de nouvelle génération et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché du stockage de nouvelle génération couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché du stockage de nouvelle génération était évalué à 26,35 milliards USD en 2020 et devrait atteindre une valeur de 50,13 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 11,4 % sur la période de prévision (2021 – 2026).

Le marché du stockage de nouvelle génération est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Dell Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, NetApp Inc., Hitachi Ltd, IBM Corporation, Toshiba Corp., Pure Storage Inc., DataDirect Networks., Scality Inc., Fujitsu Ltd., Netgear Inc. Entre autres.

Développements clés :

– Juin 2019 – Dell EMC a annoncé sa prochaine actualisation du stockage de milieu de gamme, Midrange.next. Midrange.next devrait remplacer la gamme de stockage de milieu de gamme de Dell, qui comprend sa plate-forme Unity, la série Dell EMC SC et les produits Dells EqualLogic. La nouvelle architecture devrait être une nouvelle architecture de base conçue pour tirer parti du meilleur de la technologie de stockage moderne.

– Juin 2019 – NetApp a annoncé de nouvelles solutions et de nouveaux services qui permettent aux clients d’adopter et de consommer le cloud selon leurs propres conditions. Avec cette annonce, NetApp propose une expérience multicloud hybride qui inclut la disponibilité des services de données cloud NetApp sur NetApp HCI.

Tendances clés du marché :

Stockage en attachement direct (DAS) pour assister à une croissance significative

– En raison de l’utilisation accrue d’Internet, une grande quantité de données est produite et doit être stockée en toute sécurité.

– Le stockage en attachement direct (DAS) est le système de stockage de données le plus ancien et conventionnel qui est connecté directement à un ordinateur, tel qu’un serveur ou un PC, contrairement aux autres systèmes de stockage qui sont connectés à un ordinateur via un réseau.

– DAS offre des avantages spécifiques par rapport à d’autres systèmes de stockage qui jouent un rôle important dans la stratégie de stockage de nombreuses organisations, notamment des performances élevées, une facilité d’installation et de configuration, un accès rapide aux données et un faible coût.

– Généralement, le DAS offre des performances de stockage élevées au système informatique auquel il est directement connecté, en raison de l’avantage des interfaces de bus informatiques rapides, telles que SAS et SATA, et en raison de la proximité des données avec la RAM et le processeur du système.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché du stockage de nouvelle génération comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché du stockage de nouvelle génération est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

