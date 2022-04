Analyse du marché du cloud hybride 2022 par principaux développements récents et portée future – Cisco Systems Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, Amazon Inc., Citrix Systems Inc., IBM Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché Cloud hybride et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché du cloud hybride couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché du cloud hybride était évalué à 52,16 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 145 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 18,73 % sur la période de prévision 2021-2026.

Le marché du cloud hybride est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Cisco Systems Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, Amazon Inc., Citrix Systems Inc., IBM Corporation, Alibaba Group Holding Limited, Rackspace US Inc., Oracle Corporation, Google LLC, Equinix Inc., Vmware Inc., Panzura Inc. ., RightScale Inc., Dell EMC, Turbonomic Inc., Fujitsu Ltd., Century Link Inc., NTT Communications Corporation, DXC Technology Company, Intel Corporation, entre autres.

Développements clés :

– Octobre 2019 – Cisco Systems Inc s’est associé à IBM Corporation dans le but de développer une architecture de cloud hybride qui associe les plates-formes de centre de données, de réseau et d’analyse de Cisco aux offres de cloud d’IBM.

– Octobre 2020 – Rackspace US Inc., une société leader de solutions technologiques multicloud de bout en bout, a annoncé des transformations informatiques innovantes vers Amazon Web Services (AWS) pour les clients, Humber College Institute of Technology and Advanced Learning, Envizi et Invotra.

Tendances clés du marché :

La solution de type cloud hybride devrait connaître une croissance significative

– Les solutions proposées sur le marché du cloud hybride comprennent des solutions logicielles de gestion de cloud hybride, ainsi que l’hébergement et la sécurité du cloud hybride. Le rapport couvre toutes les solutions et composants logiciels impliqués dans le déploiement d’une solution de cloud hybride.

– Les outils de gestion tiers sont largement adoptés sur le marché. La plupart des solutions de gestion natives proposées dans le secteur ont des fonctionnalités limitées, de nombreux utilisateurs optant pour des outils avancés. Les outils de gestion de cloud hybride offrent une gamme de fonctionnalités qui rendent l’intégration du cloud privé et public transparente pour l’utilisateur.

– Le logiciel de gestion prend en charge de nombreux aspects du déploiement du cloud hybride, notamment le contrôle des quotas, les capacités de gouvernance, la personnalisation de la bibliothèque de services, l’analyse des coûts et la surveillance des performances. Ces systèmes aident les utilisateurs à migrer les données entre les clouds publics et privés, tout en surveillant les ressources disponibles pour garantir une utilisation optimale de la technologie.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché du cloud hybride comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché du cloud hybride est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

