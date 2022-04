Évaluation stratégique du marché indien du suivi des actifs 2022 – Oracle Corporation, SAP SE, ORBCOMM Inde, Hilti (logiciel)

Le rapport examine le scénario actuel du marché indien du suivi des actifs et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché indien du suivi des actifs couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché indien du suivi des actifs était évalué à environ 400 millions USD en 2020, et il devrait enregistrer un TCAC de 17,3 %, au cours de la période 2021-2026.

Le marché indien du suivi des actifs est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Coresonant Systems Private Limited, AT&T Inc., NFC Group, Quinta Systems Private Limited (logiciel), Hilti (logiciel), Oracle Corporation, Chekra Business Solutions, Trimble Inc., Identis, Verizon Communications Inc., Zebra Technologies India, SAP SE, ORBCOMM Inde, Omnitracs Inde entre autres.

Développements clés :

– Décembre 2019 – Verizon Connect a annoncé de nouvelles solutions de gestion des effectifs avec l’introduction de Verizon Connect Field Service Dispatch, qui planifie et communique efficacement les informations sur les tâches aux techniciens et aux clients tout au long de la journée, en temps quasi réel, et fonctionne aux côtés de Verizon Connectez la plateforme Reveal pour combiner les données de localisation du véhicule et le statut du technicien afin d’aider le gestionnaire à opérer plus rapidement.

– Août 2019 – AT&T a annoncé l’achèvement de la flotte pour FirstNet, qui peut désormais offrir une solution intégrée qui donne un aperçu en temps réel de la flotte critique et des activités des premiers intervenants sur le terrain. Cette innovation conduit à une connaissance de la situation, une efficacité et une sécurité accrues pour les premiers intervenants et les flottes de sécurité publique.

Tendances clés du marché :

Le segment du transport et de la logistique devrait détenir une part importante

– Le transport et la logistique connaissent une demande importante de solutions de suivi des actifs mobiles en Inde. Certaines des solutions de suivi personnalisées les plus avancées que l’on trouve dans le scénario de marché actuel sont utilisées par les acteurs du transport et de la logistique. En raison de la demande importante du secteur, presque tous les fournisseurs de suivi des actifs sur le marché proposent des solutions sur mesure pour servir le secteur du transport et de la logistique.

– De plus, selon l’IBEF, le marché indien du commerce électronique devrait atteindre 200 milliards de dollars d’ici 2026, contre 38,5 milliards de dollars en 2017. Les développements ci-dessus pourraient stimuler la croissance des marchés dans un avenir proche, et le numérique en cours La transformation du pays devrait porter le nombre total d’utilisateurs d’Internet en Inde à 829 millions d’ici 2021, contre 636,73 millions au cours de l’exercice 2019. Le transport et la logistique peuvent jouer un rôle clé dans la progression du commerce électronique indien, qui devrait stimuler le marché du suivi des actifs.

