Marché de la vérification des signatures 2022 Perspectives précises – ID de signature biométrique (JC Lads Corporation), CERTIFY Global Inc., SQN Banking Systems Inc., iSign Solutions Inc.

Le rapport examine le scénario actuel du marché de la vérification de signature et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché de la vérification des signatures couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de la vérification des signatures était évalué à 915,32 millions USD en 2020 et devrait atteindre 3422,7 millions USD d’ici 2026 et croître à un TCAC de 24,77% sur la période de prévision (2021-2026).

Le marché de la vérification de signature est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Biometric Signature ID (JC Lads Corporation), CERTIFY Global Inc., SQN Banking Systems Inc., iSign Solutions Inc., Ascertia Ltd, Datavision Image LLC, Entrust Datacard Corporation, Kofax Inc., Odyssey Technologies Limited, Scriptel Corporation, entre autres .

Développements clés :

– Juin 2019 – Entrust Datacard, l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques d’identité de confiance et d’émission sécurisée, a finalisé l’acquisition annoncée précédemment de nCipher Security, anciennement leader du marché des modules de sécurité matériels (HSM) à usage général de Thales. Le marché des HSM à usage général se développe rapidement, stimulé par la demande mondiale pour une sécurité renforcée des données et des applications, un cryptage accru et des réglementations sur la confidentialité telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE et le règlement sur l’identification électronique, l’authentification et les services de confiance (eIDAS). . Les HSM offrent les plus hauts niveaux de sécurité cryptographique et sont déployés pour minimiser les risques de réseau et de cybersécurité des services cloud, des appareils Internet des objets (IoT) et d’autres initiatives numériques.

Tendances clés du marché :

L’industrie BFSI évolue vers la transformation numérique

– BFSI est une industrie majeure qui domine le marché de la vérification des signatures, en raison de l’augmentation des marchés du commerce électronique et des transactions en ligne. De plus, à mesure que les modes de transaction en ligne et le nombre de transactions en ligne augmentent, le cryptage et la sécurité de bout en bout sont devenus une préoccupation majeure. Ainsi, l’industrie BFSI domine le marché de la vérification de signature, car elle fournit un mode d’authentification sécurisé pour les transactions en ligne.

– De plus, l’industrie BFSI investit de plus en plus dans le marché de la vérification de signature car il fournit un mode d’authentification simple et précis. Avec l’augmentation du vol d’identité, des attaques multicanaux et des systèmes de chèques, l’atténuation des risques s’avère être une priorité absolue pour les banques et leurs dirigeants en 2019. La fraude contre les comptes de dépôt bancaires coûte au secteur environ 2,2 milliards de dollars par an.

