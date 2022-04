État et perspectives de croissance du marché de la cybersécurité pour les voitures 2022-2026 | NXP Semiconductors NV, Denso Corporation, Continental AG, Argus Cybersecurity Ltd.,

Le rapport examine le scénario actuel du marché de la cybersécurité pour les voitures et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché de la cybersécurité pour les voitures couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de la cybersécurité a enregistré un TCAC de 52,15 % sur la période de prévision 2021 à 2026.

Le marché de la cybersécurité pour les voitures est très concurrentiel et comprend un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Harman International Industries Inc. (Samsung), Delphi Automotive PLC, Arilou Technologies Ltd., Escrypt GmbH, Infineon Technologies AG, Visteon Corporation, Continental AG, Cisco Systems Inc, Argus Cybersecurity Ltd., Secunet AG, NXP Semiconductors NV, Denso Corporation, Honeywell International Inc., Karamba Security Ltd. Entre autres.

Développements clés :

– Février 2020 – Cisco et Oxbotica se sont associés pour apporter OpenRoaming aux voitures autonomes. Avec l’aide d’OpenRoaming, les véhicules autonomes peuvent se connecter à des réseaux Wi-Fi de confiance sans avoir à saisir physiquement les noms d’utilisateur ou les mots de passe. Au lieu de cela, les véhicules autonomes s’authentifient à l’aide des informations d’identification émises par le fabricant, comme Oxbotica.

– Janvier 2020 – HARMAN a lancé HARMAN Ignite Marketplace, un vaste réseau d’applications et de services basés sur le cloud disponibles sur la plateforme HARMAN Ignite Cloud. La plate-forme HARMAN Ignite fournit une fonctionnalité intégrée Over-the-Air (OTA), qui aide à gérer les risques potentiels tels que les problèmes de réseau, la falsification de fichiers et les attaques de cybersécurité grâce auxquelles les constructeurs automobiles sont équipés d’un moyen sûr et efficace de livrer et fréquemment mettre à jour un écosystème de services robuste tout en atténuant les risques.

Tendances clés du marché :

Tendances clés du marché L’

augmentation des menaces de sécurité alors que davantage de technologies sont intégrées dans les voitures devrait stimuler le marché

– La croissance rapide du nombre de cyberattaques sur l’industrie automobile connectée augmente de manière significative. Au cours de la période de 2010 à 2018, les cyberattaques sur le secteur automobile ont été multipliées par six, et les attaques black hat ont dépassé celles du white hat en 2018. L’industrie automobile est confrontée à un défi important en raison de la numérisation, comme le Big Data provenant de plusieurs sources connectées. Il ne fait que grossir, ce qui rend de plus en plus difficile l’analyse et la protection de la voiture connectée contre les cybermenaces. La seule façon de réduire l’encombrement des données et d’identifier les attaques potentielles consiste à tirer parti des technologies d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour l’analyse comportementale des données.

