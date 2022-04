Scénario commercial 2022 du marché de l’IoT grand public – Microsoft Corporation, Sony Corporation, Apple Inc., LG Electronics, Alphabet Inc., Cisco Systems Inc., Intel Corporation

Le rapport examine le scénario actuel du marché IoT grand public et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Consumer IoT Market couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de l’IoT grand public devrait enregistrer un TCAC de 17,52 % au cours de la période de prévision 2021-2026.

Le marché de l’IoT grand public est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme AT&T Inc., Microsoft Corporation, Sony Corporation, Apple Inc., LG Electronics, Alphabet Inc., Hewlett Packard Enterprise (HPE), Honeywell International Inc., Cisco Systems Inc., Intel Corporation, IBM Corporation, Schneider Electric SE, Symantec Corporation, Qorvo Inc. Entre autres.

Développements clés :

– En avril 2020 – Sony a présenté de nouveaux véritables écouteurs sans fil et une tête supra-auriculaire qui comprend deux nouveaux modèles de milieu de gamme. Ces écouteurs analysent en permanence les composants sonores ambiants environnementaux et offrent un accès direct à Siri, entre autres fonctionnalités.

– En janvier 2020 – Verizon a collaboré avec Honeywell pour simplifier et accélérer le déploiement de nouveaux capteurs et commandes intelligents compatibles avec la communication pour le réseau électrique intelligent. Ils devraient générer des économies d’énergie en déployant plus rapidement des technologies de réseau électrique intelligent en intégrant les solutions de connectivité gérée LTE de Verizon dans les compteurs intelligents de nouvelle génération d’Honeywell et d’autres solutions d’électricité, de gaz et d’eau.

Tendances clés du marché :

La domotique devrait représenter une part de marché maximale

– Avec la pénétration croissante de l’Internet haut débit, l’adoption d’appareils connectés et d’applications de maison intelligente augmente, en particulier dans des régions telles que l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique. Certaines des solutions les plus intégrées comprennent les assistants vocaux, les thermostats intelligents, l’éclairage intelligent, les caméras de sécurité, les serrures intelligentes et les portes intelligentes, entre autres.

– Alors que la propension des consommateurs à adopter des haut-parleurs intelligents augmente. Cela entraîne à son tour la demande d’autres appareils connectés, qui peuvent être contrôlés via ces appareils. Selon Loup Ventures, les revenus du marché mondial des haut-parleurs intelligents devraient atteindre 35,5 milliards de dollars d’ici 2025.

– En outre, des produits, tels qu’Amazon Echo et Google Home, qui sont devenus une plaque tournante centrale pour les gadgets domestiques intelligents et leurs assistants à commande vocale, en offrant une commodité dans toutes les maisons. En septembre 2019, les compétences d’Amazon Alexa s’élevaient à 100 000, contre 80 000 en décembre 2018. Ces compétences croissantes, parmi les assistants vocaux, indiquent une fonctionnalité accrue en termes de contrôle de diverses opérations domestiques, d’éclairage et de température.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché de l’IoT grand public comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport Consumer IoT Market est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

