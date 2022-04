Marché de l’externalisation des centres de contact Dernières avancées technologiques, croissance et portée commerciale 2022 à 2026

Le rapport examine le scénario actuel du marché de l’externalisation des centres de contact et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché de l’externalisation des centres de contact couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de l’externalisation des centres de contact devrait atteindre un TCAC de 9% au cours de la période de prévision (2021-2026).

Le marché de l’externalisation des centres de contact est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Sykes Enterprises, Incorporated, DATAMARK Inc., Scicom Berhad, Firstsource Solutions Limited, Teleperformance, SA, TTEC Holdings Inc., Startek, entre autres.

Développements clés :

– En juin 2020, TTEC Holdings, Inc. a annoncé la disponibilité de solutions de centre de contact virtuel dans les régions Asie-Pacifique et Europe. Les solutions à domicile sont une combinaison de la gestion de la qualité et de la sécurité des opérations du centre de contact physique de TTEC. La rapidité, la flexibilité et la structure de coûts favorable déterminent l’avantage que son centre de contact virtuel peut offrir. La solution est disponible aux États-Unis, au Canada, aux Philippines et en Grèce et sera bientôt lancée au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et en Inde.

– En mai 2020, Riot Games a signé un partenariat avec Atento pour fournir des services aux joueurs brésiliens. Le projet couvre différentes étapes, telles que le recrutement, la sélection et la formation 100% à distance en raison des derniers événements causés par la pandémie COVID-19.

Tendances clés du marché :

Les tendances de l’engagement client multicanal devraient stimuler la croissance du marché

– Considérée comme un outil stratégique d’engagement client, l’approche multicanal des centres de contact permet des relations plus solides avec les clients. L’essor de la collecte, de l’analyse et de la science des données peut être considéré comme un moteur principal pour la même chose. L’accès aux données, les entreprises fondent leur décision sur des informations exploitables, ce qui conduit à de meilleures solutions pour les clients et les entreprises. Par conséquent, on observe que les organisations férues de technologie ont opté pour une approche multicanal où les besoins des clients peuvent être satisfaits sur plusieurs plates-formes. ?

– Avec les transformations numériques et les clients disponibles sur plusieurs plateformes, la création de clients satisfaits dépend d’une expérience fluide et sans tracas. Ceci est possible via la restauration de leur mode de communication préféré pour leurs clients comme l’adoption de la technologie de communication au niveau du centre de contact. Les principales considérations pour opter pour un engagement client multicanal ont été attribuées au besoin de contenu personnalisé et de disponibilité sur toutes les plateformes. La prestation d’expériences personnalisées a conduit les stratégies d’engagement à fidéliser en moyenne 89 % des clients, contre 33 % pour les entreprises sans de tels plans.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché de l’externalisation des centres de contact comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché de l’externalisation des centres de contact est la source crédible pour obtenir l’étude de marché qui accélérera de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

