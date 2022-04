Analyse du marché de la collaboration dans le cloud 2022 par développements récents – Microsoft Corporation, Cisco Systems Inc., Oracle Corporation, HighQ Solutions, IBM Corporation, Box Inc., Citrix Systems Inc.

Le rapport examine le scénario actuel du marché de la collaboration cloud et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Cloud Collaboration Market couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché de la collaboration cloud était évalué à 31,78 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 66,92 milliards USD en 2026, enregistrant un TCAC de 13,43 % sur la période de prévision (2021-2026).

Le marché de la collaboration cloud est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises telles que Microsoft Corporation, Cisco Systems Inc., Oracle Corporation, HighQ Solutions, IBM Corporation, Box Inc., Citrix Systems Inc., Jive Software Inc., Mitel Networks Corp., Intralinks Holdings Inc., Salesforce.com Inc., Hyperoffice , Atlassian Corporation PLC, Adobe Systems, Zoho Corporation, entre autres.

Développements clés :

– Mai 2020 – Microsoft a annoncé une série de mises à jour pour sa plateforme de collaboration et de communication Teams. Teams obtient de nouvelles fonctionnalités dans l’application Shifts, y compris de nouveaux déclencheurs et modèles, pour activer les approbations automatiques pour les demandes d’équipe.

– Avril 2020 – TrackingTime annonce sa nouvelle collaboration avec Microsoft Teams. C’est aux utilisateurs de l’équipe, aux indépendants et aux employeurs et employés des plus grandes entreprises de suivre le temps passé sur un projet spécifique. Outre la gestion des tâches et des projets, le logiciel comprend la gestion des présences et des équipes, les feuilles de temps et les rapports des clients. Au fur et à mesure que les équipes travaillent sur des projets, les heures sont stockées pour rendre les rapports plus faciles que jamais à remplir.

– Mars 2020 – Le fournisseur de services cloud, Volterra, a annoncé son outil de chiffrement pour rendre le partage de fichiers via des plateformes collaboratives plus sécurisé sans utiliser de mots de passe ou de cryptographie à clé publique. VoltShare chiffre les données et les fichiers localement pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire aux plateformes de collaboration et de stockage en nuage, notamment Slack, Teams et Dropbox.

Tendances clés du marché :

Solutions de communication et de collaboration unifiées pour stimuler la croissance du marché

– La communication et la solution unifiées permettent aux travailleurs de rester plus facilement connectés aux autres employés et aux clients de les joindre où qu’ils se trouvent. Avec la nécessité de rendre les entreprises plus efficaces et collaboratives, les solutions de collaboration se sont multipliées ces dernières années. Ces outils ont augmenté la productivité et libéré l’innovation en permettant à des équipes virtuelles de travailler ensemble à travers les zones géographiques.

– Une autre tendance à l’origine de la demande de solutions basées sur le cloud est le désir des entreprises d’intégrer des outils de collaboration et de communication dans leurs applications métier et l’intégration des flux de travail.

– Les communications et les solutions unifiées, depuis leur lancement, sont devenues une solution rentable pour de multiples organisations dans divers secteurs, tels que la santé et l’éducation. De plus, la fourniture basée sur le cloud de ces communications unifiées proposées par des entreprises telles que Mitel Networks Corporation et IBM façonne la manière dont les organisations gèrent leurs réseaux de communication.

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché de la collaboration dans le cloud comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

