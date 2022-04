Marché de l’automatisation en tant que service 2022 Analyse concurrentielle et portée future – Automation Anywhere, Inc., Blue Prism Group PLC, IBM Corporation, Microsoft Corporation, Uipath Inc., HCL Technologies Limited

Le rapport examine le scénario actuel du marché Automatisation en tant que service et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché de l’automatisation en tant que service couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le chiffre d’affaires du marché mondial de l’automatisation en tant que service était estimé à 2,6 milliards en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 26,9 % sur la période de prévision de 2021 à 2026.

Le marché de l’automatisation en tant que service est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Automation Anywhere, Inc., Blue Prism Group PLC, IBM Corporation, Microsoft Corporation, Uipath Inc., HCL Technologies Limited, Hewlett Packard Enterprise, Kofax Inc., Nice Ltd., Pegasystems Inc. Entre autres.

Développements clés :

– Mai 2020 – UiPath a annoncé des améliorations à son programme de partenaires commerciaux pour permettre aux organisations mondiales de tirer parti de la puissance de l’hyper-automatisation. La société propose également de nouveaux programmes de formation, de certification et de marketing pour les partenaires commerciaux via le lancement de son réseau de services UiPath (USN).

– Mai 2020 – Automation Anywhere Inc., a également rendu sa plate-forme RPA-as-a-Service alimentée par l’IA disponible sur Amazon Web Services (AWS) dans toute l’Inde. Selon l’entreprise, ses solutions connaissent une forte augmentation de la demande. La société compte désormais plus de 200 000 utilisateurs sur la plate-forme, et ce nombre augmente de façon exponentielle en raison de COVID-19.

Tendances clés du marché :

BFSI devrait détenir une part importante

– BFSI est l’un des principaux adopteurs et investisseurs sur le marché étudié, en raison d’un taux élevé d’adoption de l’automatisation dans les applications de processus métier. Les guichets automatiques, les dépôts de traites et les distributeurs d’espèces sont quelques-unes des premières applications des solutions d’automatisation dans le secteur. AaaS aide également à agréger les informations pour examiner les demandes de prêt, valider le profil de crédit et automatiser le traitement du prêt au client. AaaS cam joue un rôle important dans des processus tels que le service client, la conformité, la numérisation des factures, le traitement des prêts hypothécaires, l’approbation des cartes de crédit, la détection des fraudes, le traitement de la connaissance de votre client (KYC) et le processus de fermeture de compte.

– L’adoption croissante d’assistants virtuels et de bots dans les secteurs du service client, comme BFSI, étend encore la croissance du marché étudié. Et le nombre pourrait augmenter considérablement en raison de la récente crise du COVID-19. Le récent COVID-19 a donné une impulsion inattendue à l’adoption de l’automatisation, qui fait également grimper la demande. Selon Automation Anywhere, les entreprises ont commencé à intensifier leurs efforts de transformation numérique, et l’entreprise a été témoin d’une augmentation de la demande et de l’intérêt des clients pour une infrastructure rapidement évolutive sur le cloud.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché de l’automatisation en tant que service comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché de l’automatisation en tant que service est la source crédible pour obtenir l’étude de marché qui accélérera de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

