Authentification avancée sur le marché des services financiers 2022 Business Scope – Fujitsu Ltd., Thales Group (Gemalto NV), NEC Corp., Broadcom Inc., Safran Identity and Security SAS, Dell Technologies Inc.

Le rapport examine le scénario actuel du marché Authentification avancée sur le marché de l’industrie des services financiers et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. L’authentification avancée sur le marché de l’industrie des services financiers couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché mondial de l’authentification avancée dans le secteur des services financiers était évalué à 3,476 milliards USD en 2020, et il devrait enregistrer un TCAC de 13,6 % sur la période de prévision 2021-2026.

Le marché de l’authentification avancée dans l’industrie des services financiers est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Fujitsu Ltd., Thales Group (Gemalto NV), NEC Corp., Broadcom Inc., Safran Identity and Security SAS, Dell Technologies Inc., Lumidigm Inc., Validsoft Ltd., Pistolstar Inc., SecurEnvoy Ltd. Entre autres.

Développements clés :

– Janvier 2018 – Gemalto a annoncé les services de solution de paiement en marque blanche PURE à GhIPSS (Ghana Interbank Payment and Settlement Systems), une filiale de la banque centrale du Ghana qui gère le système de traitement des paiements interbancaires du pays.

– Janvier 2018 – HID Global a annoncé que sa plateforme d’authentification et de vérification mobile à deux facteurs HID Approve prend en charge le système de reconnaissance faciale Apples iPhone X Face ID.

Tendances clés du marché :

La biométrie détiendra une part importante

– La nature anonyme des transactions numériques signifie que les entreprises et les consommateurs doivent trouver mutuellement des moyens d’établir une confiance bilatérale. Pour y parvenir aujourd’hui, les consommateurs recherchent des signes visuels de sécurité lorsqu’ils interagissent avec une entreprise.

– Cette méthode d’authentification a été largement adoptée, en raison des avantages essentiels qu’elle offre, à savoir son caractère non répudiable, non transférable et non identifiable, offrant ainsi un haut niveau de protection contre la fraude.

– Le rapport 2018 d’Iovation intitulé Moving Beyond the Password: Consumers Views on Authentication, a révélé que 85 % des personnes interrogées souhaitent remplacer les mots de passe par des méthodes d’authentification avancées.

– En mars 2019, la banque britannique NatWest a commencé à tester l’utilisation d’une nouvelle carte de paiement NFC avec un lecteur d’empreintes digitales intégré. Il permettait à ses participants d’effectuer des paiements NFC (appelés sans contact au Royaume-Uni) sans avoir besoin de saisir un code PIN ou de proposer une signature.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché de l’authentification avancée dans l’industrie des services financiers comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché de l’authentification avancée dans l’industrie des services financiers est la source crédible pour obtenir l’étude de marché qui accélérera de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

