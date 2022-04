Marché des services vidéo gérés Dernières avancées technologiques, croissance et portée future 2022 à 2026:  ZTE Enterprise, AT&T Business, Polycom, Inc., BT Conferencing, Inc

Le rapport examine le scénario actuel du marché des services vidéo gérés et sa dynamique pour la période de prévision 2022-2026. Le marché des services vidéo gérés couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs de croissance, contraintes et tendances du marché. Le rapport de recherche met en évidence les opportunités clés actuelles et potentielles du marché ainsi que des informations cruciales.

Le marché des services vidéo gérés devrait atteindre un TCAC de 20 % sur la période de prévision 2021-2026.

Le marché des services vidéo gérés est très concurrentiel et se compose d’un certain nombre d’acteurs majeurs. Des entreprises comme Arkadin Cloud Communications (NTT Communications), Applied Global Technologies, Cisco Systems, Inc., ZTE Enterprise, AT&T Business, Polycom, Inc., BT Conferencing, Inc., Telus Communications, Dimension Data, AVI-SPL Inc., Vega Global, Macro Technologies Inc. Entre autres.

Développements clés :

– Juin 2019 – Plantronics, Inc., une société mondiale de communications qui favorise une connexion et une collaboration humaines significatives, a annoncé le Poly G7500, un appareil vidéo qui combine des capacités de collaboration de contenu et de vidéoconférence dans un seul appareil. Le G7500 intègre des fonctionnalités audio avancées, le partage de contenu sans fil et la vidéo Ultra HD 4K, créant une expérience audio et vidéo immersive pour les salles de conférence de taille moyenne à grande. Il a la flexibilité de se connecter à n’importe quelle plate-forme ou écosystème vidéo basé sur le cloud (tel que Zoom, Cisco Webex, GoToMeeting, Microsoft Teams et Skype for Business) via le service RealConnect de Polycom.

– Mai 2019 – Huawei a présenté son architecture de réseau entièrement optique pour les services vidéo ultra-haute définition (UHD), lors de la Conférence mondiale 2019 sur l’industrie de la vidéo Ultra HD (4K/8K). Cette architecture aidera à construire un réseau simplifié avec un accès gigabit, un tuyau dur optique E2E et une exploitation et une maintenance intelligentes, où elle vise à permettre une expérience de service vidéo UHD haut de gamme et à promouvoir la prospérité dans l’industrie de la vidéo UHD.

Tendances clés du marché :

La plate-forme cloud dans le segment des logiciels détient une part importante du marché

– Pour l’entreprise qui préfère ne pas investir dans l’infrastructure, les solutions de collaboration vidéo basées sur le cloud rendent possibles des réunions rentables et évolutives. La croissance de l’utilisation de la visioconférence a explosé ces dernières années et est devenue un outil fondamental et vital pour les organisations en pleine croissance qui dépendent d’une communication fiable.

– Il existe des solutions gratuites basées sur Internet qui commencent comme un service grand public, des salles de réunion Web conçues à l’origine pour l’audio et les présentations et maintenant, une infrastructure vidéo en tant que service (VaaS) intégrant une plate-forme cloud en permettant le serveur et le réseau privés pour les offres de sécurité soulager les entreprises de la nécessité de ne pas acheter d’infrastructures coûteuses. Cela donne également l’avantage de faire de la vidéoconférence dans les salles de réunion, via des postes de travail et des appareils mobiles.

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqués dans le rapport ?

– Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle régionale .

– Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. . En outre, l’étude propose une étude complète de la dynamique clé du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils analytiques: le rapport sur le marché des services vidéo gérés comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils analytiques. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Enfin , le rapport sur le marché des services vidéo gérés est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport donne les principaux paramètres régionaux, les situations économiques avec la valeur de l’article, l’avantage, la limite, la génération, l’offre, la demande et le taux et le chiffre de développement du marché, etc. Ce rapport présente également un nouvel examen SWOT de tâche, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour de l’entreprise.

